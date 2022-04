Las pesadillas de Juanma Moreno

El presidente de la Junta recuerda ya a aquel actor que interpretaba a Tarzán: todo el mundo le pedía que diera el gritito. Acabó muy harto, dando grititos de Tarzán. Era lo único que quería ya de él el público. Intentó otros registros, pero nada. A Juanma Moreno ya todo el mundo le pregunta que cuándo van a ser las elecciones. Da igual dónde esté, qué inaugure, de qué hable. Elecciones. Elecciones. No le hablan de otra cosa. Nos debatimos entre llamar presión o coñazo a lo que tiene que estar sufriendo. Pero claro, eso es el poder: poder convocar las elecciones cuando te de la gana. Que tampoco: hay que elegir bien y la cosa depende de muchos factores externos. Pero no le dan tregua: esperamos por su bien que al llegar a casa derrengado su entorno no le pregunte también, qué Juanma, las elecciones para cuando. Igual sueña con elecciones. Se acuesta y se ve en una pesadilla atrapado en una urna de la que no puede salir, que ríete tú de López Vázquez en La cabina. O lo mismo sueña que está votando y votando en un bucle infinito. No es descartable que sueñe que lleva en un hombro a Elías Bendodo y en el otro a Juan Marín y que los tres gritan al unísono: ¡al ataque, elecciones, elecciones! Pero con Marín vociferando más diciendo que prefiere el otoño. Como los poetas. Seguramente despertará con sudores fríos. Eso sin olvidar la peor pesadilla de quien gobierna y convoca elecciones: perder. No parece el caso, a tenor de los sondeos, que vienen de ensueño para él, aunque también para Vox. Otra pesadilla: Vox.

Juanma Moreno apunta al 26 de junio como posible fecha de las elecciones en Andalucía No sabe uno como este hombre, Juanma Moreno, tiene a veces buena cara con tantas cosas quitándole el sueño. Los entendidos en estas cuestiones llevan especulando mucho tiempo con cuándo serán las elecciones. Los hay que acertarán seguro porque cada vez dicen una fecha. Los hay seguros de que será el 26 de junio y no faltan los que aseguran que serán en otoño. También pudieran ser el 19. O podrían no ser un domingo, pero si seguimos barajando fechas entraremos directamente en ese bucle de pesadilla también nosotros. Moreno es ya el hombre de una sola pregunta. Y solo él conoce la respuesta. Lo cual multiplica los interrogantes. Juanma Moreno y Juan Marín: 'poli bueno, poli malo' sobre una lista conjunta del PP y Cs