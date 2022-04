Cultura general

La Educación antediluviana de tiza y mando -que duró generaciones en España- por fin quedó enterrada en los anales del NODO y bienvenidos sean los cambios. Por su puesto a mejor. El paradigma del aula, el profesor, la clase magistral y el folio en blanco quedaron atrás y los tiempos del enseñante amarrado al refrán y a la letra con sangre, un esquema pretérito pero que en este país duró más de la cuenta, como casi todo lo rancio, es ahora un mal sueño del pasado. Sin embargo, la parodia del maestro de ‘Amanece que no es poco’ aún pervivía en las EGB de los ochenta -la mía sin ir más lejos- y entre risa y risa de la mítica escena del filme de José Luis Cuerda aún sentía en mi cogote el calor del cocotazo fantasma que me fue dado una y mil veces en aquella aula rural del Jaén de Felipe González y Alfonso Guerra.

Del futuro, la formación que nos viene, la incansable y paciente labor de los docentes, con los que tengo trabajo codo con codo, he hablado largo y tendido; pero es que se trata de un tema que no se agota. Por su importancia y por el impacto que, para bien o para mal, tiene en todos y cada uno de nosotros y por lo que quisimos ser y no fuimos o lo contrario, la Educación es el principio de los principios y, como muchas de las cosas esenciales de este acontecer en el que andamos, a veces banal y pueril, puede que estemos dando palos de ciego para no llegar a ningún lado. Y me refiero a lo que ocurre de arriba abajo y no de abajo arriba, porque si se escuchara a los que viven en la realidad del aula se haría más, la Ley erraría menos y es probable que, a medio plazo, la sociedad empezara a convertirse en ese lugar amable en el que todo es posible cuando arraiga el apego a la cultura, que empieza por decir buenos días, gracias y hasta luego. España es muy dada a los extremos y esos movimientos pendulares que nos consumen parece que nos están llevando de la Educación ‘hitleriana’ a la laxa escuela postmoderna en la que todos tenemos que ser colegas mientras la media general baja a los infiernos de Dante. El nivel se hunde y ya sabemos que cuando arranca la espiral hacia abajo, la caída del baremo no conoce límites. También nos puede servir aquello de ‘cuanto más te agachas, más se te ve el culo’.

Como estamos a la cola -y sin visos de mejora- en casi todos los indicadores educativos de la OCDE con números, ratios y porcentajes que llevan más de una década sacando los colores a los gobiernos que se van dando el turno para amueblar el chalé de La Moncloa, los encargados ministeriales del negociado de colegios e institutos de España llevan años en plan ‘brainstorming’ dándole vueltas a un problema de difícil solución para cuya enmienda hace falta rigor, tiempo, paciencia, pactos entre agentes y mucha psicología de la buena; no de la del libro de autoayuda. Abandono escolar temprano, déficit insoportable en el dominio de materias instrumentales, problemas de comprensión lectora -eso cuando se lee algo-, desbarajustes en la expresión oral y escrita, cuentas que no salen -en el cálculo- y vacíos con miradas perdidas en la resolución de problemas que tienen que ver con el conocimiento aplicado, entre otras grandes ‘lagunillas’ del sistema; continúan evidenciando que es necesaria una vuelta de tuerca al método; de forma que los que deben tomar las decisiones andan todo el día con la cara pegada a la pared del rincón de pensar y en lugar de ponerse manos a la obra y hacer lo que manda el rincón, se evaden en ensoñaciones de mundos infinitos que es lo mismo que mirar a las musarañas.

En estos tiempos, buenos para la lírica, estamos asistiendo a un nuevo parto que se parece mucho a un ‘enjambre de ocurrencias’ que vuelve a dejar perplejos a los que tienen que llevar a la realidad del aula la norma convertida en Ley. En breve, las notas ya no se pondrán con notas; la Historia se contará como una ‘historia’ -no habrá fechas, ni grandes acontecimientos y según el periodo, se hará a gusto del consumidor, es decir, casi una serie de Netflix-; las cosas de pensar, esas que enseña la Filosofía, pasan a un segundo plano y, ya puestos, como los cálculos los hace el móvil, las Matemáticas se van a convertir en una charla emocional sobre el sexo de los ángeles… Se va bajando el nivel hasta convertir los suspensos en un eufemismo y puede que las promociones de curso y de etapa sean una barra de libre de copas gratis con la que luego haremos bola -léase cuello de botella- en el acceso a la Universidad. Las entrevistas de trabajo serán el rechinar de dientes donde los padres podrán acompañar a los hijos hasta la puerta del despacho de Recursos Humanos para soltar la mano del niño o la niña antes del fatal desenlace. Esperemos que esta hipérbole, escrita sobre el guión de medidas ya anunciadas -que no son broma- no se convierta en una realidad contante y sonante; pues el chiste que circula por WhattsApp sobre el conocimiento general -léase cultura instrumental-, que exhibirán los nuevos titulados en Derecho, Medicina, Ingeniería o Economía -de las nuevas profesiones de Ciencias de la Computación no hablaremos- podría poner a los pies de los caballos nuestra salud, justicia, obras civiles o cuentas corrientes a la vuelta de dos generaciones, que es lo que tarda una jubilación en agotarse.