¿Traca final?

La estrategia bélica “escalar para desescalar” se debe a Putin, siendo consejero de seguridad. Su retirada del asedio directo de Kiev tiene que ver con las debilidades de su ejército convencional pero no deja de responder también a esa estrategia. Aunque es muy probable que las aspiraciones propiamente territoriales de Rusia no vayan mucho más allá de las regiones separatistas del Este de Ucrania, la guerra no busca solo un perímetro físico, sino el perímetro de miedo que un poder nuclear aspira a crear, siempre bajo pretexto de protegerse mejor. No es fácil, por eso, que, metido en faena, Putin se conforme con vender a su pueblo como victoria algo que sus enemigos vean como derrota. La distancia de seguridad en torno a la acería de Azovstal, último reducto de Miriupol, puede tomar, una vez evacuados los civiles, la forma de una inquietante diana, con todos nosotros como espectadores.