No arrastra décadas porque las encara con una fortaleza inusitada que su fe en Dios le aporta y la levanta cada día. Una madre malagueña, nacida en Marbella, que llega a los 90 años y ha visto guerras, posguerra, dictadura, transición, democracia, represión, libertad y libertinaje…tiene mucho que contar, mucho que decir, pero no tiene ganas de afrontar más envites.

La perfección no existe y ninguna madre se libra del perverso juicio del tiempo y mucho menos de la mirada de los hijos ya adultos. No es fácil amoldarse a los nuevos tiempos, pero los de los nuevos tiempos no suelen comprender los pretéritos.

Ha criado caracteres indómitos y librepensadores, quizá a su pesar, pero por convicción, si bien nadie tiene hoja de ruta porque la vida se afana en trastocarte los planes.

Todo padre debiera prepararse para el momento en que su prole le someta a juicio, porque ese día siempre llega, pero sea cual sea el veredicto, si te importa, dejarás tu puerta abierta o llamarás a la suya. Todo hijo debiera prepararse para sentir la decepción de sus padres, que te criaron para ser alguien que quizá imaginaron y que por el camino se forjó otra persona distinta, incluso antagónica, pero si te importa, dejarás tu puerta abierta o llamarás a la suya.

Cuando se llega a cierta edad puede preferirse la soledad a recordar diariamente lo que pudiste haber hecho o simplemente por no molestar, aunque a veces viene impuesta.

El amor de madre y amor hacia la madre perdurará si se reconoce falibilidad, a la par de gratitud por todo lo bueno compartido.

Normalmente, expresar el amor no requiere nada épico, ni palabras, sino estar dispuesto, disponible, se intuya confianza, se aprecie humildad, sencillez, tolerancia. Amar es el mejor regalo, pero ‘sin lazo’.