La guerra normalizada

De un tiempo a esta parte, he encontrado una brújula de la que fiarme ante aquellas reflexiones que uno no busca. Ante aquellos pensamientos que se despeñan desde el desfiladero de la mente y caen por su propio peso. El otro día, mientras conducía en el camino de vuelta de la visita de Pedro Sánchez al centro de refugiados ucranianos habilitado en Málaga, el castillo oficial de naipes se derrumbó dentro de mi cabeza. Me asaltó la certeza de que esos tics con los que hemos normalizado la Guerra de Ucrania también nos duelen en el alma. A veces, nos afectan incluso más que el propio conflicto bélico. Quizás hemos llegado a ese preciso momento en el que ya hemos asimilados las imágenes inaceptables que vomita el telediario. La guerra forma parte del decorado como tantas otras estampas cotidianas. Aunque no debería ser así.

No deberíamos acostumbrarnos jamás a la compañía de la barbarie. Aunque resulte cómoda, es mucho más peligrosa de lo que parece esa tendencia tan actual a normalizar la catástrofe ajena. Solo trae pan artificial para hoy y hambre real para mañana. Eso, al menos, empieza a recordarnos ese sentimiento de culpa revelador que no siempre nos despierta del egoísta letargo, mientras seguimos mirando con tenacidad a nuestro propio ombligo. A estas alturas, la impotencia y la indiferencia no deberían solaparse bajo la dimensión arrolladora que está adquiriendo la tiranía de los eufemismos. Camino de los dos meses de carnicería, Putin amenaza con declararle la guerra a Ucrania y se queda tan pancho porque hasta ahora solo había ejecutado «una operación especial». Además, el daño extremo causado en Mariúpol debe llevarnos a pensar si las grandes potencias hacen todo lo que realmente pueden. Salta a la vista que con el aplauso a Zelenski en las videoconferencias no arreglan nada. Solo tranquilizan sus confortables conciencias.