El deporte sí existe

Vaya la que se ha liado con el affair Rubi – Geri. Es cierto que nadie les puede quitar la razón cuando dicen que es ilegal la manera en la que se han conseguido todos esos audios. Resulta curioso cómo ahora Piqué dice que es vergonzoso que un medio de comunicación se haga eco de esos audios cuando no hace tanto tiempo se reía y animaba a que se hicieran públicos otros audios que salieron a la luz de Florentino Pérez, audios que se consiguieron de una manera tan ilegal como estos en los que el central del Barça es protagonista.

Probablemente no hay ninguna acción ilegal en estos audios entre los colegas Rubi y Geri. Pero escama ese compadreo con el que hablan el presidente de la Federación Española de Fútbol y un jugador en activo de un club importantísimo que, a su vez, también es presidente de un club, el Andorra, que participa en una competición organizada por dicha federación. Y ese colegueo, esa petición de favores sí que está fuera de lugar y chocan con los valores que el deporte debe transmitir.

Lo peor de todo es que, una vez que te pillan con el carrito del helado, todo lo que se les oye o se les ve son justificaciones. A Luis Rubiales le ha faltado salir en Sálvame para defender lo indefendible y echar balones fuera, como cuando era central en activo, intentando desviar la atención. Y Piqué parece demostrar que sus negocios le importan un poco más que si su equipo pierde en casa contra el Cádiz. Ahora, nadie dice nada de dimitir o simplemente pedir perdón, que tampoco se pide más.

Todo esto nos demuestra que el deporte no existe, que todo es un negocio y que lo único importante es el dinero. Esto es algo que puedes pensar aunque no hubieran salido a la luz esos audios. Ahora, es mucho peor esa sensación que he tenido estos días de que se ríen de nosotros. Se ríen de todos los aficionados, hasta de los que son del club que les paga. Te queda esa idea de que todo está podrido y que el deporte es una mierda.

Pero luego ves cómo la afición del Liverpool, en el minuto 7 del partido que le enfrenta a su eterno rival, el Manchester United, canta su himno ‘Nunca caminarás solo’ dedicándoselo a Cristiano Ronaldo, la estrella del eterno rival. Y lo hacen para acompañar en el sentimiento al astro portugués que está pasando por unos momentos muy duros tras haber perdido a uno de sus hijos recién nacidos. Entonces te das cuenta de que sí, que el deporte existe, que esos valores que intentas inculcar a los peques que entrenas o a tus propios hijos sí que merecen la pena y que lo único importante no es ganar a cualquier precio. Esos aficionados del Liverpool, que siempre te ponen la piel de gallina cuando les oyes cantar su himno, ahora te emocionan cuando sabes el motivo por el cual cantan y te demuestran que en el deporte hay una comprensión y respeto que traspasan cualquier rivalidad.

Sin duda todos los dirigentes no son como Rubiales, como todos los deportistas no son como Piqué ni todos los aficionados tienen un comportamiento tan espectacular como los seguidores del Liverpool en ese detalle con Ronaldo y su familia. Pero una vez más, no son los dirigentes ni los deportistas los que demuestran que el deporte existe. Son los aficionados, a los que el deporte les cuesta dinero y sufrimientos, los que nos hacen sentirnos orgullosos de seguir el deporte, de tener sentimientos por un equipo.

Quedémonos con detalles como este y disfrutémoslos porque esperar a que personajes como Rubiales o Piqué pidan perdón por el pasteleo es imposible porque parece que para ellos todo vale y se les olvidaron todos esos valores que sus entrenadores de cantera seguro que les inculcaron cuando eran niños que estaban formándose con el sueño de ser jugadores profesionales.