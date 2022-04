Davidovich, tres años después, de nuevo en Estoril

El tenista rinconero Alejandro Davidovich reanuda esta semana su camino en un circuito sobre tierra batida donde tantas y tantas horas de emoción nos ha brindado en los últimos tres años. Y qué mejor lugar para defender su posición actual, entre los 30 mejores del globo (gracias a haber alcanzado el hito de meterse en toda una finalísima de Montecarlo), que sobre esa arcilla de Estoril donde se siente como en casa.

En la memoria de todos los amantes al tenis de la provincia permanece aquel viernes 3 de mayo, cuando en cuartos de final de ese ATP 250, Alejandro logró superar por primera vez a todo un top ten como el francés Gaël Monfils y colarse en semifinales. El de La Cala del Moral cayó en la muerte súbita de la primera manga de aquel duelo, pero tuvo la suficiente calma como para remontar adjudicándose las dos siguientes, por 7-5 y 6-4.

Tenía por entonces 19 años y empezaba a refrendar los buenos augurios que dos años antes había despertado, al convertirse en el segundo español que se proclamaba campeón júnior de Wimbledon. Luego vendría la pandemia, en la que le vimos compartir entrenamientos en Puente Romano, para mantenerse en forma, con todo un número 1 mundial como Novak Djokovic.

Y hace mucho menos, sin público en las gradas, llegó de nuevo Estoril. Davidovich volvió a alcanzar el pasado año las semis del torneo portugués que como decimos en su edición 2022 se celebra esta misma semana. Como aliciente añadido para seguir sus evoluciones en la arena lusa, el ahora favorito número 4, aún no conoce al rival contra el que debutará. Está libre de jugar este lunes y no saltará a la pista hasta la segunda ronda.

Ese privilegio reservado a los que parten en mejor posición de la clasificación ATP le llevará a medirse al ganador que hoy medirá rosarino Federico Coria, todo un especialista en tierra batida, y a uno de los vencedores que viene de la previa. Estoril repartirá casi 600.000 euros y aguarda a un malagueño que en Mónaco brilló con luz propia durante esta pasada Semana Santa.

Precisamente fue ese fogonazo con ilusionante final ante el griego Stefanos Tsitsipas el motivo porque el que Davidovich no ha estado esta pasada semana en el Godó. Alegó un más que justificado cansancio para ausentarse. Y seguro que estos días de asueto le permitirán afrontar con más fuerza e ilusión su reencuentro con el público lisboeta.

En ese descanso que se prolongará hasta mañana, seguro que ha habido largas sesiones de entrenamiento para no perder la forma sobre la arena. Pero también ha tenido Alejandro que tener hueco para disfrutar del torneo de Barcelona, donde dos compañeros de batallas y compatriotas fueron ayer protagonistas en la final.

Carlos Alcaraz y Pablo Carreño tuvieron un domingo intensísimo. Semifinales por la mañana, debido a la lluvia de las jornadas previas, y final vespertina. El murciano de 18 años levantó la copa de 12 kilos que representa su cuarto título y poder entrar hoy mismo en el top ten mundial. Apenas dos mangas necesitó para batir a un asturiano que muy poco pudo hacer para interponerse ante el nuevo prodigio del tenis español.

La declaración de principios por televisión del propio Alcaraz lo resume todo: «Sabía que después de la paliza de esta mañana tenía que salir agresivo y hacer que los puntos no se alargasen. Lo que me han inculcado de pequeño es que las finales no se juegan, se ganan, y hay que ir a por ellas aunque no salgan bien».

Su preparador, el extenista Juan Carlos Ferrero, subrayó tras este nuevo éxito de su pupilo que la principal virtud de Carlos es precisamente esa misma que tantas veces hemos reconocido en todo un Rafael Nadal: «Incluso jugando mal compite».