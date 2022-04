Es difícil a veces decir cuándo termina realmente algo, cuándo pasa sin duda alguna a ser otra cosa y no queda nada de lo de antes, porque el final casi nunca llega con aviso, ni acompañado de señales que lo anuncian o festejan, y cuando algo acaba no queda definida una frontera clara entre lo anterior y lo de luego y uno no puede decir con total seguridad si todavía o ya, si por fin o desde hace tiempo, si puede que nunca o si acaso ya desde el primer momento.

Porque las cosas también acaban según uno lo vea o quiera ver, a veces lo que no continúa para unos todavía sigue vigente para otros siendo en teoría lo mismo, hay quien no deja atrás nada y hay quien sigue siempre hacia delante sin acordarse de lo de antes, como si no fuera con ellos o como si ellos no fueran los mismos.

Sí, claro que hay cosas que sabemos que han acabado y cuándo terminan; el último día de colegio, de universidad o del año, la última vez con alguien que ya no está o se nos ha ido, el último episodio de nuestra serie preferida, la última jornada de trabajo, el final de un viaje, un curso o un partido.

También sabemos ahora que ha llegado el final de las mascarillas, al menos la obligatoriedad de llevarlas en todos sitios, salvo contadas excepciones, pero no se sabe con certeza si terminó la pandemia y su oleaje, si volverá a sacudirnos su mar ahora en calma y levantará de nuevo con otro nombre una amenaza que obligue otra vez a llevarlas, esperamos que no, confiamos en eso, porque ya llevamos dos años que se nos han ido en un chasquido, y no sé cuánto más podríamos perder sin jugárnoslo todo ya a todo o nada. Ahora nos quitamos las mascarillas, veremos cuánto tardan en aparecer las sonrisas.