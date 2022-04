Feria de abril (y de junio)

Abascal dice que a Olona se le está poniendo cara de presidenta. Sube expectativas: del candidato en Castilla y León dijo que tenía cara de vicepresidente. Olona se pasó todo el martes en Sevilla, de La Campana al Círculo de Labradores, tuiteando, de tiendas, de paseo triunfal. Preparando el terreno. Viene Macarena, gritaban ayer en el PP confirmando sus temores peores. Preferían de candidata a alguien menos agresiva, menos formada y menos conocida. Alguna de las que se han barajado, por ejemplo, a la que cualquier dirigente pepero podría comerse en un debate. No con Olona. Verás tú que va a ser el PP y no el PSOE el que va a agitar en campaña el miedo a Vox. Es el PP el que realmente lo tiene. Cuanto más Vox, menos PP. En el Gobierno andaluz.

Y Vox muerde sobre todo, no solo, electorado pepero. El PSOE también agitará el miedo a la ultraderecha, pero será si es desmemoriado. Ese argumento a Susana Díaz le sirvió para perder la Junta. En el socialismo andaluz hay una tentación: macronizar a Juan Espadas, o sea, decir que hay que aglutinar en él todo el voto, ideologías aparte, solo para evitar que gobierne Vox. Lo que pasa es que, primero, evidentemente, Espadas no es Macron. Ni tiene esos pelos en el pecho. Sus siglas no representan novedad en Andalucía (gobernó mucho tiempo hace no mucho) y ningún pepero ni izquierdista de pro le va a entregar su papeleta. El PSOE sale a empatar. A evitar que el PP tenga más votos que toda la izquierda junta. Olona rompe ese duelo entre juanes, Juan Marín, Juanma Moreno, Juan Espadas. Don Juan, don Juan, elecciones nada más. Lo que no está muy claro aquí es quién de ellos es El burlador de Sevilla y quién va a quedarse con cara de burlado tras las elecciones.

Teresa Rodríguez puede aportar fresco aire alternativo y netamente andaluz aunque en competencia con otra lista que alguien ha bautizado como ‘Podemos y los siete enanitos’. Más partidos que ventanas hay en esa confluencia. El artículo era dedicado a Olona y ya vamos por la izquierda radical.

Olona representa la primera baronía de Vox. Su posible entrada en el Gobierno andaluz traería muchos más cambios en las entrañas de la Junta que los que ha efectuado el PP. Feijóo quizás ya esté buscando excusas para no venir a la toma de posesión. La de Juanma Moreno, queremos decir. Verás tú la Feria de abril que nos van a dar entre todos. Quizás sea la primera vez que alguien de fuera (Olona) entra en todas las casetas sin problemas.