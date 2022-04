El futuro es ahora

Los despachos del Unicaja deberían estar echando humo. La próxima, y vital, temporada del equipo verde se está jugando, o al menos debería, en este momento. Es la hora de ver qué recursos se tienen para la próxima temporada, tanto económicos como deportivos, y sobre todo ir centrando los objetivos de jugadores que se quieren para el próximo año. Mas allá de las llamadas «oportunidades de mercado» del final del verano, el mundillo del balón naranja es ahora un «mercado persa» donde todo está en el escaparate y donde hay que posicionarse.

Los diagnósticos de la situación que estoy oyendo en las últimas horas me parecen bastante realistas y espero que esta vez no se olviden con el paso de las semanas como ha ocurrido otras veces. Alberto Díaz, de los pocos que tienen contrato para el año que viene, describía perfectamente la situación de equipo en Cope Málaga: «No somos consistentes. Es verdad que la frustración, la desesperación, no hemos sabido gestionarla como equipo». Y es que los jugadores, aunque algunos se crean lo contrario, son más conscientes que todos los que estamos a su alrededor de la situación, de lo que realmente ocurre en el equipo y cuáles son los problemas. Otra cosa es que puedan, quieran o deban hacerlo en publico.

Que la apuesta por Ibon Navarro es firme parece confirmarse, aparte del seguimiento que el club le venía haciendo en los meses anteriores a su fichaje, también con las declaraciones del vitoriano al Diario de Noticias de Álava: «Vas a ir a otro sitio a cambiar una dinámica muy similar (a la que ha propiciado su despido). Que piensen en ti para cambiar una situación muy parecida a la que tienes en Andorra, es lo que más te choca. El motivo de aceptar la oferta de Unicaja es precisamente porque se trataba de un proyecto, no a corto, de venir, ayudarles y marcharme, sino a largo plazo… me gustaría seguir». Vamos que si has traído a Ibon en esta situación no es para 3 meses. Y me parece bien. Creo que el vitoriano ha demostrado mucha sensatez en su trabajo y puede hacer crecer al equipo con un proyecto sólido. Esa entrevista da pistas de cara al futuro en la línea de las declaraciones de Alberto: «No es el tipo de equipo con el que me encuentro más a gusto. Es un tipo de jugador al que no estoy acostumbrado».

El teléfono de Juanma Rodríguez que habitualmente no para ahora mismo tiene que estar echando humo. Hay que hacer un equipo nuevo y equilibrado, con talento deportivo y físico, huyendo quizá de los grandes nombres y de los «cromos» y buscando esos jugadores que llegan al equipo verde para jugar 20 de los 25 mejores partidos de su carrera. El presupuesto que tantas veces se ha puesto como excusa debería dejar de serlo cuando se conoce que el equipo malagueño disfruta del quinto mejor de la competición ACB, solo por detrás de los 3 de Euroliga y el Valencia de Juan Roig. A los ejemplos que ponía hace una semana podemos añadir a los sorprendentes Ulm y Bursaspor, que han y están destacando en la Eurocup con menos de la mitad del presupuesto verde.

Y en medio de todo esto comienzan las finales en busca del décimo puesto que confirme la plaza europea para el próximo año. El Baskonia será el primer visitante del Carpena y lo hace en uno de sus mejores momentos de la temporada, y con Wade Baldwin IV a su mejor nivel. El hombre clave de los vitorianos que se aleja del perfil de jugador de baloncesto americano en lo personal. Todos recordamos aquella NBA de los 90 donde sólo un jugador de la liga, Bill Laimbeer, ganaba menos dinero que su padre o las historias de tragedias personales, familias desestructuradas o con pocos recursos que se hacen virales cada poco. Wade es distinto. Su padre Wade III, en la universidad jugador de fútbol americano, era un agente de la DEA en la zona de Bahamas y su madre Monica, que en la universidad jugó al voleibol, supervisora de agentes encargados de perseguir el terrorismo y los delitos cibernéticos en la central del FBI en Newark, Virginia. Unos padres exigentes en lo educativo, pasó por el campamento de la Academia de Liderazgo del FBI, y en lo deportivo, su padre llegó a atarle la mano derecha a la espalda en los entrenamientos para que utilizara la izquierda. Todo un reto para un Unicaja en construcción… para el año que viene.