El corazón del tiempo

Lunes. Cadena Ser. Esther Luque entrevista al expresidente de la Junta José Antonio Griñán. Javier García León, Héctor Barbota y yo le hacemos también alguna pregunta. Le inquiero acerca de sí se ha sentido decepcionado mucho con sus compañeros socialistas. Si ha percibido clamorosos silencios. Dice que no. Es elegante Griñán. Hablando y en su porte. ‘Cuando ya nada se espera’ es el título del libro que ha publicado. Es el primer verso del poema de Gabriel Celaya La poesía es un arma cargada de futuro. Juan Cruz le hizo una estupenda entrevista en este periódico hace unas semanas y Cebrián redactó del volumen una crítica muy nutritiva en Babelia. León me invita luego a un vermú muy bueno que preparan en una taberna de la calle Salitre. Con el desayuno que tomé a las siete de la mañana ya en los pies, camino hacia casa con una punzada de alegría en el ánimo.

Martes. Vamos al Albéniz a ver el documental Emilio Prados cazador de nubes, dirigido por Jorge Peña y producido por José Antonio Hergueta, que prometió sacarme de extra en su próxima película sobre el fascinante espía Koestler. Mucha gente conocida en el cine, que como me ponga a nombrar no me cabe aquí. Hay en el acto descendientes de Prados, que fue sensible, surrealista, amigo de Lorca, gran poeta y exiliado. Malagueño. Atormentado. Murió relativamente joven en México y el documental, a veces con las playas del Palo de fondo, donde a tantos niños enseñó a leer, me resulta conmovedor y artístico, original y bien trabado. Al acabar, Amaya me dice que se me ha notado mucho que he salido corriendo de la sala para no (volver a) saludar a nadie. Le digo que por favor, que cómo se le ocurre que yo podría hacer semejante cosa. Cenamos en La Cosmopolita, donde hacía quizás un año que no ponía los pies. Tortilla de txangurro. Vino de Rioja. Entro en un estado cercano a la felicidad. De repente se nos ha hecho temprano. Trato de capturar el instante. Quizás creyendo vanamente, como dijera Prados, que «Por fin, he detenido el día. Le he destrozado el corazón al tiempo».

Miércoles. Un amigo de Pontevedra me envía una columna mía traducida al gallego para el Faro de Vigo. Estas alegrías matinales hay que agarrarlas y deglutirlas como golosina siendo consciente de que puede ser la única victoria de la jornada. Nunca se sabe. Escribo sobre el libro que Vargas Llosa le ha dedicado a Galdós y llego tarde a la cita para el aperitivo que tenía en La Reserva. Caigo en una banqueta junto un ventanal que da a la calle. Veo pasar al alcalde, Francisco de la Torre, que penetra discreto camino de un reservado de la planta superior. En una mesa cercana está venciendo en duro combate a un salmón a la parrilla el responsable del Centro de Arte Contemporáneo, Fernando Francés. A continuación vislumbro calle abajo a Juan Antonio Vigar, director del Festival de Cine. Me han leído el pensamiento y aparecen todos por aquí para que yo los saque en esta sección, claro. Convertir a alguien en negritas no es poco poder. No hay que abusar. De las patatas fritas con Coca Cola, tampoco.

Jueves. En la redacción, tertulia improvisada cuando conocemos la muerte de Juan Diego. Cristóbal Montilla cuenta una de las muchas anécdotas con él en el Festival de Cine de Málaga. Decidimos que será la foto de portada. Veo una imágenes en las que Bardem le dice que es el mejor actor del universo. Y me acuerdo de algunas de sus inolvidables interpretaciones. Llego a casa a las tres, como un hombre ordenado. Me atrinchero a trabajar y a oír las intermitentes tormentas.

Viernes. Palmeras de chocolate.