Sánchez a flote (de momento)

Para mantener el equilibrio del poder hacen falta sobre todo tres cosas, aplicación, control de tiempos y buena fortuna. O sea, hay que echar horas solo en pensar el mejor modo de conservarlo, no hay que precipitarse nunca -ni tampoco demorarse- y hay que confiar en la propia suerte. En general por las cañerías del poder circula tanta información que será raro que no haya alguna de la que echar mano. Aunque la partida Pegasus desde luego aún no ha terminado, Sánchez ha pasado de estar a punto de perderla (con riesgo de caída al vacío) a encontrarse con el comodín inesperable en la mano. Una vez admitido en el sindicato de víctimas del espionaje podrá reconstruir una mayoría que le permita acabar legislatura. El problema vendrá detrás, pues, pinchados Podemos y Ciudadanos, para recomponer unos flotadores a izquierda y derecha no le bastarán las tres cosas del principio.