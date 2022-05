El largo viaje de Cady Lalanne

El pequeño Cady tenía sólo 7 años cuando su madre, Bertha, se metió con él, su hermana Betty y otras 50 personas en una destartalada barca para huir de Haití. Por delante las 600 millas, casi mil kilómetros, de mar Caribe que le separaban de las costas de Estados Unidos. Una travesía tan cerca del agua que el pequeño extendía la mano y la tocaba. Un trayecto marcado por el olor del mar mezclado con los humos que arrojaba el motor de la barca. Donde miles han muerto buscando una vida mejor, Cady y su familia lograron alcanzar las costas de Florida. Del país mas pobre de América al país de las oportunidades. Como cuenta en una entrevista con John Hygh en Fox 7 Austin: «Al llegar a la orilla nos escondimos en el bosque. Veíamos pasar a la policía y a los coches. Nos recogió un tipo en un camión y estábamos en América».

Su madre trabajaba en un hotel y vivía en un barrio «que no era el mejor, pero tampoco el peor». Ella lo mantenía ocupado para alejarlo de las calles y así conoció el fútbol americano. Sus años de secundaria los dedicó a este deporte hasta que su madre le vio recibir un duro golpe en un partido y entonces comenzó a jugar al baloncesto con 14 años. El deporte de uno de sus mejores amigos. Sus actuaciones en la Oak Ridge HS de Orlando llamaron la atención de algunas universidades. Se había convertido en el primer graduado en la escuela de secundaria de su familia y los problemas volvían de nuevo a su vida. Su madre había obtenido la nacionalidad al casarse por segunda vez pero su hermana y él seguían siendo inmigrantes ilegales. Lo descubrió cuando solicitó la ayuda federal a estudiantes para incorporarse a la Universidad de Massachusetts Amherst. Fueron deportados a Haití en principió para dos semanas pero los tramites para volver a entrar de manera legal a EEUU se prolongaron 6 meses, y eso que contó con la ayuda de la UMass y el entrenador Kellogg.

Su vuelta a Haití fue dura. Sin su madre, y a cargo de su hermana, vivía con un pastor en una zona que no conocía y donde a veces no había ni electricidad ni agua corriente: «Hubo momentos en que pensamos que no podríamos regresar. Fue una experiencia reveladora. Después de algo así, no das nada por seguro. Llegó el sexto mes, mi mamá me llamó. Dijo que tenemos el billete de avión. «Vas a volver a casa». Justo antes de comenzar el curso 2011-2012 obtenían su pasaporte valido, un número de la seguridad y podían entrar legalmente en el país. 6 meses de infierno sin poder jugar al baloncesto y sin la seguridad de poder volver quedaban atrás. Terminó su carrera universitaria con los Minutemen de UMass y se licenció en Sociología. En lo que recuerda como «el momento de más orgullo para mi madre». En el plano deportivo también había destacado. Lalanne cerró su ciclo como uno de los 3 jugadores en la historia de la escuela en anotar 1.000 puntos, capturar 800 rebotes y poner 100 tapones. Los Spurs le eligieron en la segunda ronda del draft y después de un año en la liga de desarrollo decidió probar suerte en el baloncesto internacional aunque volviendo cada verano a buscar su sueño de la NBA.

En el verano de 2018 llegó a Manresa y después de 2 años en la liga de Corea vuelve a la ACB para intentar salvar al Burgos, el próximo rival del Unicaja. En su debut con los castellanos mejoró sus números de su anterior paso por la liga, «mi lugar favorito donde he jugado», y se fue a los 8 puntos, 9 rebotes y 2 tapones en 18 minutos. Es la última bala en la recámara de un Burgos que si pierde ante los verdes de Ibon Navarro estará virtualmente descendido a la LEB Oro, si el Fuenlabrada gana su partido. Unicaja poco se juega ya, mas allá de terminar la temporada con una sonrisa. La décima plaza está imposible y la posibilidad de jugar en Europa en la próxima temporada habrá que ganarla en los despachos. Si en los Guindos había «poca» tarea este verano, ahora tendrán una más. Suerte.