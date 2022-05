Marcas viales

No es la primera vez que a través de un escrito hago una observación sobre las marcas viales de Torremolinos. Solamente puedo decir que las marcas viales evitan muchos accidentes y que, a veces, la Policía Local nos multa cuando estacionamos o paramos justo antes de una línea de color amarillo. Que efectivamente el código prohíbe parar y estacionar, pero, recuerden señores agentes, que si esa línea amarilla está prácticamente borrada o no se distingue con absoluta claridad deja de tener efecto preceptivo. Si las marcas viales estuvieran debidamente repintadas habría menos sanciones injustas y, sin lugar a duda, habría menos accidentes de circulación. Mi escrito no es una crítica, es una observación de un profesor titulado que ha estado 40 años enseñando la Ley de Seguridad Vial y la conducción de vehículos de dos ruedas, de dos y cuatro ejes y más.

Bartolomé Florido. Málaga