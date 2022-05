Fuego amigo en morado y naranja

Aunque algún que otro parroquiano hace una intentona etílica para forzar el cambio de tercio, es imposible hablar de otra cosa. Las elecciones andaluzas del 19 de junio le imponen un férreo monotema a todo aquel que clava su codo en la barra de La Bodeguilla. Esta vez, ‘El tabernero’ no se limita a ver, oír y callar como en las tertulias anteriores. Ha dejado de morderse la lengua y rompe el hielo para servir en bandeja la especialidad de la casa: la de hacer autocrítica respecto a esa izquierda a la que tantas veces ha votado.

Por eso, elige como víctima dialéctica a ‘El cultureta’. Primero, hace inventario del previsible fuego amigo que está derramando la confección de las candidaturas en todas las varillas del abanico ideológico. Y, finalmente, se detiene a la siniestra del PSOE: «Te lo vengo diciendo, cultureta, tus ‘podemitas’ le están quitando a mucha gente las ganas de ir a votar con tanta peleíta envidiosa, menudo ha sido el espectáculo que han dado hasta que se produjo el parto in extremis de la burra roja, que ha dejado a Podemos en el limbo de un culebrón jurídico». ‘El tabernero’ añade que «una confluencia amplia jamás resultará creíble en la izquierda andaluza, por muchos milagros que Yolanda Díaz escenificase en la Feria de Sevilla con Pablo Iglesias en contra; hay cosas que no tienen remedio y la gente no es tonta, sabe perfectamente que las heridas por las que se desangró Podemos no hay quién las cosa y que su matrimonio de conveniencia con IU hace tiempo que tampoco funciona».

Enseguida, ‘El cultureta’ le responde en una dirección clara: «A ver si tú vas a ser uno de esos que, como tu admirada Teresa Rodríguez, se está frotando las manos; flaco favor se hizo a ella misma cuando se puso a pedir un pacto de no agresión, con toda la sangre que los ‘anticapi’ han empujado hacia el río».

El enfrentamiento no llega a dispararse más porque ‘Rosa la centrada’ consigue que la conversación vire desde el fuego amigo morado hacia otras tonalidades más anaranjadas. Desde que entró por la puerta, había estado celebrando que Nuria Rodríguez sea la cabeza de lista por Málaga de Cs.

Pero, de repente, se pone seria y lamenta «el daño que hace el ataque de mal perder que se apoderó de Teresa Pardo en Twitter, tras ni siquiera haber conseguido el 20% de los apoyos entre los afiliados». «En su mensaje no hizo ni una sola mención a la ganadora ni a Cs Málaga, se limitó al autobombo con la labor realizada en el Parlamento de Andalucía y en el Gobierno del cambio y, lo que es peor, esto sirvió de detonante para una bomba innecesaria...», agrega.

Enhorabuena @ciudadanos



Suerte en la defensa de nuestro legado.



Me siento muy orgullosa del trabajo de nuestro grupo parlamentario y del gobierno andaluz en esta legislatura.



Gracias a todos los que me han apoyado y por el cariño recibido estos días. pic.twitter.com/QoHmCXtZXs — Teresa Pardo Reinaldos🇪🇸 (@teresapardo_) 4 de mayo de 2022

En este punto, saca su teléfono móvil y muestra el tuit con el que «le falta el respeto al proceso democrático interno de su formación la secretaria de Programas de Cs Andalucía, Elena Sumariva, que es sanluqueña -como Juan Marín- y del núcleo duro ‘marinista’, como Teresa Pardo». Y, una vez introducido el matiz, lee el mencionado mensaje ‘tuitero’: «No hay, ni habrá mejor portavoz parlamentaria ni persona más íntegra que tú, Teresa. Pero todo el mundo no es así y en política menos. La mediocridad campa a sus anchas y la envidia y la estupidez generan estas valiosas pérdidas. A su tiempo».