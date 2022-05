Ella ha vuelto

Antes, por estos días, recibía su visita cada año, aunque en los dos últimos se había mostrado esquiva, tal vez debido a la distancia que impone la mascarilla. Ahora cierta relajación del uso de ésta me la ha devuelto y pasaremos juntos esa segunda mitad de la primavera que se adentra ya en el verano. La he encontrado tan ansiosa y posesiva como antes, aunque abierta a pactar el modus vivendi contenido, hecho de cesiones recíprocas, que es propio de cualquier simbiosis entre inteligentes. Yo sé bien que el sentido de su vida es la fecundación de otro ser vivo, pero, siendo consciente del reino que nos separa, ella se conforma con intentarlo, aunque este año le disguste que reprima tanto en público los signos de su presencia en mí. Le he explicado que no quiero que la gente pueda confundirla con lo que no es (Covid, por ejemplo), siendo como es mi alergia al polen de toda la vida.