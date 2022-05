Mi pastor de Villanueva del Trabuco

Ahí se reúnen los pastores de la provincia. De ahí también, casualidad, es mi pastor particular. Sufrí un ataque de calor en la Feria de Fuengirola. De milagro había encontrado donde comer. Con mis 90 años y empujando mi carrito los taxis me decían que no podían subir hasta la glorieta donde estaba. Un coche empezó a dar vueltas por ahí. Lo paré. Me dijo que venía a la Feria desde Villanueva del Trabuco pero que no encontraba donde aparcar y que se volvía desesperado. Me sacó del lío y me llevó hasta casa. Hablamos por el trayecto de todo, también de Dios. Del que ambos hacíamos un uso muy particular. Nos despedimos en mi casa con pena y ganas de volvernos a encontrar.

Pablo Osés Azcona. Fuengirola