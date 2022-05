MONUMENTO AL NAZARENO

Recordamos con entusiasmo y fervor el amplio programa lleno de propuestas que la Agrupación de Cofradías configuró con motivo de su centenario. Todo un éxito con un bagaje cargado de acontecimientos: congresos, exposiciones, proyectos, Procesión Magna, Vía Crucis. Sin embargo, a pesar de la brillantez de los actos celebrados, el programa no se cumplió al completo, quedó pendiente de realizar el Monumento a Jesús de Nazaret, proyecto importantísimo e ilusionante de gran significado para la ciudad. Se dice que la Agrupación desea que el monumento se sitúe en un enclave cercano al paso de los desfiles procesionales, aunque difícil coyuntura encontrar espacios en la carrera oficial, si fuera factible, creo que el lugar ideal para su ubicación sería el centro de la fuente de la plaza de la Marina, donde sobre una base sólida emergieran una o varias columnas, finalizando arriba con el Nazareno. El diseño quedaría en manos de artistas y creadores. Ha pasado el tiempo, ignoramos si se ha retomado el proyecto o en qué estado actual se encuentra, si existe una comisión encargada del proyecto y quién o quiénes ejecutarán el Monumento. Es extraño que nada se comente al respecto, es muy característico de nuestra ciudad la dejadez, con frecuencia se paralizan las obras sin razón aparente. Roguemos para que el Monumento al Nazareno no caiga en el olvido y que su ejecución no se prolongue en el tiempo.

Juan Gómez Montero. Málaga

ALCARAZ GANA Y EMOCIONA

Cabeza, corazón y cojones es lo que le pedía su abuelo, y Carlos, Carlitos o Charly, se ha vaciado en el Mutua Madrid Open, demostrando la extraordinaria calidad que atesora y dando muestras de un coraje fuera de serie. No son tres, son ocho las CES las que definen la actitud y el rendimiento de un descomunal deportista que ha logrado la hazaña de derrotar a un mito de la tierra batida como es Rafa Nadal, al mismísimo uno del mundo, Novak Djokovic, y en la final al número tres, a Alexander Zverev, para adjudicarse el trofeo y situarse ya en el sexto puesto del ranking ATP. Una hazaña solo al alcance de los «elegidos para la gloria», y Carlitos es ya uno de ello por méritos propios. El jovencísimo tenista murciano ha dado una lección magistral de tenis en Madrid, y si continúa en la misma dinámica en el abierto de Roma y en el Roland Garros, podrá seguir escalando posiciones y acercarse a la cúspide de un deporte que ha encontrado en él a un nuevo ídolo, un alternativa real y un relevo generacional de los tres grandes, Federer, Djokovic y Nadal, que han dominado el circuito casi dos décadas y que tendrán que ceder el paso a un huracán que ha llegado de Murcia, arrasando, deportivamente, a todos los que se le han puesto por delante, y que se mantendrá en la cima durante muchos años.

Enrique Stuyck Romá. Málaga