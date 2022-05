El Unicaja que viene

Hoy se despide Carlos Suárez. La salida de «Il Capitano» supone el fin de un ciclo en el equipo verde que deja muchas sombras pero también luces. Carlos ha sido de los pocos que siempre ha respondido por su entrega y por su trabajo. El alma y el corazón de un equipo que a veces perdía su esencia pero que siempre tenía a su capitán para recordarles donde estaba el camino. 9 años resumidos en una foto. El titulo de la Eurocup levantado al cielo de la Fonteta en un partido donde su heredero en el vestuario, Alberto Díaz, fue el MVP. Mucha suerte Carlos y muchas gracias por tu trabajo y tu ejemplo.

El espectáculo debe continuar, recuerdan siempre en Hollywood, y Unicaja no es una excepción. Un equipo nuevo está en marcha. Un equipo que no tiene nombres pero que si tiene muchos perfiles si sabemos leer entre las líneas que en los últimos días han escrito el presidente López Nieto y el entrenador Ibon Navarro. El presidente decía el miércoles que habrá al menos 8 fichajes, que el modelo del «Athletic del baloncesto» basado en jugadores nacionales no había funcionado, y recordaba que hay 5 jugadores con contrato con la entidad y que todos son cupo. Añadía ademas que los jugadores nacionales tienen un sobrecoste que en este ciclo no se ha visto recompensado: «Hay que pagar por la calidad y no por la nacionalidad». Es decir, que podemos aventurar que esos jugadores serán extranjeros, comunitarios o «cotonous». Y que jugadores que podrían interesar que siguieran como Jaime o Abromaitis no lo harán por el sobrecoste que supone su pasaporte.

Ibon Navarro se ha cansado de repetir en las ultimas semanas que este no era su equipo y que no estaba acostumbrado a entrenar a jugadores con estas características. Vamos, que prefiere equipos más duros y menos violinistas, que con un solista o dos es más que suficiente. ¿Y que le gusta a Ibon Navarro? Pues vamos a analizar qué jugadores fichó para su proyecto más personal, el Andorra. La estrella del equipo era Mousa Diagne. En sus cuatro años en el principado ha fichado 13 jugadores interiores entre los que están Malik Dime, Landing Sané, Bandja Sy, Tunde Olumuyima, Nacho Llovet, Tyson Pérez, Saulius Kulvietis, Artsiom Parakhouski o Amine Noua. Es decir, mucho músculo, mucho físico y mucha fuerza. También ha fichado a interiores como Jerome Jordan o Dejan Musli, pero son las excepciones. Es decir, que esta mucho más cómodo con Frank Elegar que con Dejan Kravic, para hablar en idioma cajista.

Los exteriores, creadores o generadores siguen un patrón similar. Sus 19 fichajes exteriores incorporan un importante rol físico para sus posiciones. Codi Miller, Drew Crawford, Conor Morgan, Oriol Paulí, Jeremy Senglin, Dylan Ennis, Frantz Massenat, Michele Vitali o LaDontae Henson, entre otros. Violinistas, sí, pero también saben tocar el bombo. Sus equipos son también 2 centímetros de media más altos que este Unicaja y casi 3 años más veteranos. Los primeros nombres que han empezado a sonar van por ese camino. El Unicaja de la próxima temporada traerá al Carpena perfiles mas parecidos a Elegar, Ejim, Toupane, Milosavljevic o Adams que los que hemos visto esta temporada.

Ya lo decía el presidente el miércoles en este equipo «Hay muy buenos chicos, son demasiado buenos en su comportamiento personal, y con mucho talento pero no hay ni juego, ni química, ni empatía, ni físico». Un claro diagnostico que obliga a cambios radicales. A López Nieto se le pueden criticar muchas cosas, como a todos, pero no falta de claridad. Los primeros 43 segundos de su intervención pocas veces se han visto en un mundo donde todos tratan de escaparse echándole las culpas al vecino. «Es una decepción, no hemos cumplido objetivos. La temporada es muy mala. Es un fracaso». Se agradece en un mundo donde aunque se descienda de categoría nadie asume errores. El listón para la próxima temporada está alto, lo ha puesto el propio presidente: «Copa, play off, finales en Europa o fracaso». No será fácil con tantas caras nuevas pero para crecer hay que ser ambicioso. El que no arriesga, no gana. Suerte.