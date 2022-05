Lunes. En Babette, de Dani García, el Dry Martini es con gota de aceite y no aceituna. La sopa hojaldrada estilo Paul Bocuse es sublime pero la lubina a la brasa viene quemada. «Nos lo han dicho otros clientes también». Solo por el pan brioche que te sacan caliente al momento con delicada mantequilla francesa ya merece la visita. El aperitivo ha sido en uno de los chiringuitos cercanos a Puente Romano, donde un célebre actor madrileño se está fumando un puro de gran grosor. El humo le entra por las gafas de colores. En mis tiempos de bachiller veníamos desde el centro de Marbella hasta aquí andando por la arena o triscando por descampados para ganar esta playa a la noche y hacer una moraga. Ahora hay un paseo marítimo terroso por el que transitan vanidades, turistas, nativos, cazafortunas y familias como nosotros. También actores empurados. De regreso, desde el automóvil, veo luego el poniente, que se choca con la ola de calor ya vigorosa. Ya no se hacen moragas, no dejan. No están permitidas. Mejor: así uno no comprueba que hacerse mayor es pensar en si hará falta una rebequita a media noche.

Martes. Me entrevista el joven periodista Víctor Rojas, que anda en la tarea de estudiar estos dietarios, esta sección dominical. Hablamos de Valentí Puig, Pla, Gaziel, Ignacio Peyró o Umbral, del ejercicio periodístico y de la actualidad política. La tarde, bulliciosa, se nos va en una azotea plena de señoras que meriendan, ejecutivos que trasiegan combinados y jóvenes a los que el martes está tratando bien. Al salir del establecimiento pitan los arcos de seguridad. Me dan ganas de decirle al educado seguridad que se interesa por nuestras mochilas que solo llevamos encima aforismos, apuntes, preguntas, respuestas y algo de prosa atropellada. Bueno, Víctor lleva también un montón de vocación pegada a los talones. Pero resulta que es la tarjeta del metro lo que pita. Miércoles. Tendría que dejarlo todo y ponerme a leer ‘Una paella para Charles Chaplin’, nueva novela de Alfonso Vázquez (Reino de Cordelia). El gran Vázquez narra las andanzas de ese grupito de españoles, actores, guionistas, humoristas, escritores que vivieron en Hoollywood. Ya el primer capítulo, con Douglas Fairbank y el duque de Alba en una sauna es desopilante y promete gran disfrute. Prodigio de humor, ironía, documentación y prosa clara. Talento. Jueves. Tertulia en Canal Sur Radio. Con Jesús Vigorra, Silvia Moreno y María Orriols. Conduciendo luego de vuelta al Centro, observo la eclosión de la ciudad por esa zona oeste a la que le van saliendo pisazos con vistas, nuevas avenidas y senderos que van a dar a la mar. Dónde habré puesto yo las sillas de ir a la playa. Almuerzo en La Cosmopolita con Agustín Rivera e Ignacio Peyró. Sashimi de salmonetes. Peyró nos cuenta cómo está organizando su traslado de Londres a Roma como director del Instituto Cervantes. Peyró es tan elegante y educado que pudiendo estar dos horas contando (está recién llegado de la India) asuntos interesantes, nos deja hablar y se interesa por nosotros y por esta ciudad, que también es suya. Ortiguillas con huevo frito. La sumiller y Peyró charlan sobre los vinos de Ronda. Hay una atmósfera feliz, una excitación por lo propicio de esta feliz ocasión. Charlamos sobre proyectos literarios y empresas periodísticas y hasta logramos alabar a algún contemporáneo. Chuletitas de chivo lechal. Peyró tiene mano a mano con el doctor y columnista José Antonio Trujillo sobre política y letras en el Centro Cultural La Malagueta esta tarde. Y allí nos presentamos. Con euforia en los bolsillos. Viernes. Con mi hijo de la mano. Sin urgencias. Él con un donut.