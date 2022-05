¿Y tú me lo preguntas? Merdellón eres tú

Leía a un buen amigo bromear en Twitter al respecto de la indumentaria que la gente gasta en nuestra ciudad al llegar el calor y lo poco decorosa que resultaba en multitud de ocasiones.

Con asombro, horas después de su publicación, observaba a grandes hordas de personas -en su mayoría con perfiles anónimos-, soltando bilis de todos los colores al respecto del chascarrillo. En muchos casos, como acostumbra esta red social, traspasando cualquier límite de decencia y educación.

Y no lo comprendo. Pues, más allá de la modulación en tono jocoso de un tuit, la realidad es que nuestra ciudad no destaca por su elegancia y el verano contribuye a esa vertiente negativa en cuanto a lo estético.

Ahora, para ahondar en este jardín, sería necesario indicar y recordar que todos somos iguales ante la ley y nuestros derechos y deberes están intactos ya vistas bien o lo hagas como un hortera. Pero no voy a darle muchas vueltas a este asunto pues es ya sabido por todos y nunca es buena idea pararse a explicarle cosas a los expertos en demagogia.

Málaga no es una ciudad elegante. Es agradable. Amable. Fresca. Que invita a vivirla y a disfrutar con intensidad todo lo que ofrece. Pero no es elegante. La playa, por concepto, no es una cosa que se preste especialmente a exponer los más ricos planos de lo distinguido. ¿Eso es malo? Ahí tienes dos opciones para elegir respuesta: sí, es malo. O por el contrario una respuesta muy bonita que es: malo no es… es diferente. Que está genial para meter en el cajón desastre todo aquello que quieras, pero sin reconocer que lo quieres.

El verano, no es la primera vez que se afirma, es sin duda alguna la época del año más chabacana. Las personas sacan sus carnes a relucir y muestran sin pudor alguno sus cuerpos. El verano es ver muchos pies de otros. Y no me refiero a hacerlo en la playa, donde si vas no tienes otra opción, sino a hacerlo en los lugares más insospechados. En un pasillo de El Corte Inglés, en el cementerio o en un museo.

Una cascada de asuntos desagradables que, al sumarse a los bañadores y las camisetas de tirantas, no hacen más que redoblar la teoría anteriormente citada a ese respecto.

Málaga no es San Sebastián ni la Malagueta es La Concha. Ambas tienen su encanto. Su hermosura y sus singularidades. Pero hay que asumir el rol de nuestra ciudad en verano y el estilo del personal.

Hay una gran masa social que al llegar la época estival tira de pierna al aire, dedo gordo del pie al sol y vámonos a las calles. Y no pasa nada. Que ya está asumido. Pero tampoco pasa nada si alguien hace una broma al respecto de ello.

Hay muchas veces que muchos hemos pensado que vivíamos en la villa olímpica porque la gente siempre va en chándal y con las medallas de oro colgadas. Y tan alegres.

¿Me gusta? Categóricamente no. Me encantaría que en verano -y en invierno- nuestra ciudad no fuera en ciertos momentos tan merdellona. Palabra, por cierto, acuñada y nacida en nuestra tierra.

Me parecería estupendo que al llegar la feria de agosto las personas acudieran a sus supuestos días grandes con otros atuendos que no fueran un sombrero de cartón de propaganda, una camiseta, un bañador y unos tenis en el caso de los caballeros o una mini falda vaquera, unas cuñas y una flor mala de plástico mal puesta y caída en un lado de la cara.

Obvio que no quiero eso. Obvio que no me gusta y creo que desprestigia a la ciudad. Pero de igual manera que no tengo otra que aceptarlo, quizá sería sano y bueno que aquellos horteras que colapsan nuestra ciudad y promocionan que otros compañeros de todas latitudes llenen nuestra Málaga de ese estilo tan chungo, al menos respeten que otros piensen distinto.

Pero en ocasiones cuesta trabajo. Y es que la cosa está llegando a un punto de comedero de cabezas que, en muchos casos, todo es puesto en cuestión de manera categórica frente al mantra de lo igual, neutro y falsamente calificado como libre.

De igual manera que hay personas que se fuman el lenguaje y usan términos inexistentes y se dirigen a sus compañeros como miembros, estamos llegando a un punto donde una persona va vestida de plátano, le dices que va de plátano y te lo niega.

Si tú eres gordo eres gordo. Si eres feo lo eres. Y si eres un merdellón…no te puede sorprender. Salvo que las personas que tienes a tu alrededor también lo sean y os lleguéis a creer que está todo ok. Pero ya os adelanto que no.

Supongo que el paso del tiempo, las nuevas generaciones y las modas globalizadas hacen que ya no haya tantos merdellones como antes y el estilo medio del hortera esté definido desde muy muy lejano y se parezca mucho en el vestir uno de aquí y otro de Sebastopol.

Oye… ¿Y todo esto quién lo dice? Pues quien dice todo en esta vida gracias a las fuentes del derecho. Y usted se preguntará entonces que qué pasa en Málaga si la gente en feria, por poner un ejemplo, va en ropa de baño por las calles del centro. ¿Acaso van mal? Pues oiga, por supuestísimo que sí. Van fatal. ¿Pero si es una costumbre? Si es una costumbre se asume y a seguir la vida. Pero la costumbre no blanquea los estilos. Y éstos en nuestra ciudad brillan por su ausencia.

Y no pasa nada. Pero en Semana Santa la gente no viste bien. Ni en las fiestas. Y somos iguales de buenos, listos, trabajadores y productivos que los que se colocan un traje y una buena corbata al llegar el Jueves Santo. Pero nuestra fisonomía urbana, el trae lleva del malagueño y tener kilómetros de playa hacen que estemos lejos de lo elegante. Y no hay que alarmarse ni rasgarse las vestiduras. Y mucho menos ofender a quien bromee sobre ello.

Oye…que igual resulta que muchos de vosotros no os habéis dado cuenta de que sois un poquito canis. Pero no pasa nada. El hábito nunca hizo al monje. Y a lo mejor te piensas que con tus 98 tatuajes, la camiseta dorada tres tallas menos con un dragón dibujado, los pelos para arriba de color amarillo, los pantalones cortos y las chanclas con una pulsera en el tobillo vas bien.

¿Qué es ser merdellón? Dices mientras vistes como un futbolista pero sin dinero. ¿Y tú me lo preguntas? Merdellón eres tú.

Viva Málaga