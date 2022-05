Calle Peral o la Marbella genuina

Partiendo desde la avenida de Ramón y Cajal, en su punto de contacto con Ricardo Soriano, y subiendo por Huerta Chica, llegamos a la zona sur de la calle Peral, una de las más tradicionales de Marbella. En cuanto a su denominación se da diversidad de opiniones; en ocasiones se le ha llamado calle del Peral, lo que hizo pensar que debió ubicarse en el lugar un árbol frutal de esa especie, tan significativo, que daría nombre a la vía. De esa opinión era el periodista y escritor Juan Carlos Reina Lozano, quien lo expuso en alguno de sus libros. Otros han defendido que se refiere a Isaac Peral, militar y marino español que inventó el primer submarino torpedero de la Historia. Puesto que en la ciudad contamos con una calle denominada Isaac Peral, cercana al puerto pesquero de La Bajadilla, ello nos puede llevar a dar por buena la tesis de Reina Lozano. También en San Pedro Alcántara, en la zona de Fuente Nueva, hay una calle Peral que, a veces, se confunde con la de Marbella en los envíos postales. La calle Peral siempre fue una de las arterias principales para el acceso al Barrio Alto o de San Francisco, enlazando con calle Ancha, tras el punto de encuentro con el Puente de Ronda. En décadas anteriores lejanas esta calle se encontraba sin asfaltar, siendo un auténtico barrizal en épocas de lluvias. Incluso algunas de las humildes viviendas de la zona sur eran terrizas en época tan reciente como la década de los sesenta del pasado siglo. Al oeste de la calle desaparecía el entramado urbano y todo era campos y huertas, como Haza del Mesón y la Huerta de Cantarrana. El río Huelo transcurre soterrado, en buena parte de su recorrido, por debajo de las viviendas del lado izquierdo conforme se sube o el derecho si se baja, a partir del número 12 de la calle. En la madrugada del 3 al 4 de octubre de 1969 una terrible tromba de agua dejó sobre Marbella doscientos litros por metro cuadrado; el embovedado del río no resistió y reventó en el patio de la vivienda número 12 y en Huerta Chica, cerca de la avenida Ramón y Cajal. En la parte sur, esquina con Castillejos, existió la fragua de Lozano, de la familia materna de Juan Carlos Reina. En los años sesenta y primeros setenta, allí se situó un taller de chapa del automóvil. Era la calle Peral, antes y ahora, una travesía con proliferación de bares; especialmente destacaré tres: el bar café Gascón, donde siguiendo la costumbre y la legislación, se exhibía un cartel con la leyenda «se prohíbe el cante»; un bar nocturno de copas, regentado por un ciudadano alemán, llamado Los Barriles donde, hasta altas horas de la madrugada sonaban los grandes éxitos musicales de los sesenta y setenta como las canciones de los Beatles y The Rolling Stones; el tercer establecimiento causó verdadero furor, se conocía como El Cencerro porque contaba con unos cencerros de vaca que hacían sonar cada vez que algún cliente proporcionaba una propina reseñable. Los cencerros procedían del cortijo o Lagar de Pino, proporcionados por Antonio Claro Gallardo, padrino de bautismo de quien llegaría a senador, Andrés Cuevas González. Al frente del bar estaba José Figueredo. Su hermano Francisco poseía en la misma calle un taller de sillería, donde elaboraba y reparaba las tradicionales sillas de anea, tan usadas en la época para sentarse en los atardeceres del verano a las puertas de las viviendas. Igualmente se situaba en la calle Peral el almacén mayorista de frutas y verduras de Francisco Martín, que surtía a un buen número de puestos del mercado de abasto y pequeñas tiendas de la ciudad. María y Pepe atendían una tienda de alimentación al tiempo de que, valiéndose de una furgoneta, se desplazaban a los diferentes enclaves rurales del término municipal. Al norte, esquina con el Puente de Ronda, se encontraba la tienda de comestibles de Salvador Gonzáles. Muy popular era también la zapatería de Francisca Rueda y Bernardo Mata. Haciendo esquina con la calle Aduar Pepe ‘el valenciano’ abrió una heladería y los vendía por las calles valiéndose de un carrito. Igualmente surgieron locales internacionales, especialmente para el turismo británico, como The English Pub y The Tavern. La oferta se completaba con una lechería y una churrería. El paisaje urbano y humano de la calle Peral da para mucho más; lo reseñado es solo una aproximación. El bullicio y la variedad siguen siendo señas de identidad indelebles de una calle tan genuina.