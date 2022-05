Calendarios y marmotas

Está claro que han transcurrido los meses que han pasado, que ahora estamos acabando mayo y que ya llevamos, por lo tanto, casi ciento cincuenta días de este año, pero por mucho que el calendario vaya reflejando con total exactitud en qué fecha andamos, no contrarresta esta sólida sensación de que no ha pasado apenas un suspiro desde la última vez que celebrábamos -por decir algo- la entrada de este año, al que le pedíamos casi a gritos en voz baja que rompiera la continuidad calamitosa de sus dos predecesores, que no fueron más que dos relámpagos dando con insistencia en el blanco, acelerados, reducidos y reduciéndonos a números con los que contábamos los que ya no cuentan entre nosotros.

Dos años que nos arrebataron no solo a las personas cercanas sino también la inocencia de una vida más o menos predecible, que parecía a pesar de todas sus carencias que era suficiente o tenía remedio, pero el cerebro a veces nos hace trampas, y cuando uno mira hacia atrás ve cosas que eran invisibles cuando se miraban, tal vez ni estaban ahí, el caso es que casi siempre la memoria consigue hacer que veamos mejor lo que ya no puede volver a ser como antes. Y sí, han pasado ya cinco meses y el verano está a la vuelta de la esquina, aunque sus temperaturas ya llevan tiempo asomándose y asfixiando, las playas y piscinas ya cuentan con sus primeros bañistas, sin mascarillas ni restricciones. Y en cierto modo 2022 ha ido cumpliendo lo que probablemente pedíamos todos, terminó, si no la pandemia sí con su monólogo. El problema es que los nuevos invitados a la conversación no son mejores oradores, ruge la guerra y sus batallas aumentando muertos y consecuencias y como si fuera poco aparece ahora en escena la amenaza de otro virus al que también le viene bien que acortemos las distancias.