UNA MOCHILA CASI ETERNA

Como viajo bastante he estado buscando una mochila ligerita y duradera para llevarla cómodamente y no tener que pasar por el mostrador de facturación cada vez que cojo un avión. Cuando he dicho lo que quería en una tienda especializada en este tipo de productos, la amable dependienta que me ha atendido me ha enseñado un modelo que reunía todos los requisitos en cuanto a calidad, funcionalidad, color, textura e incluso en el precio, y para rematar sus argumentos de venta me ha comentado que la susodicha mochila tenía una garantía adicional de treinta años. Reconozco que me lo he pensado, que he estado a punto de desistir de la compra porque tengo casi ochenta años, y que se me ha pasado por la cabeza pedir un descuento a cambio de reducir la vigencia de la garantía sensiblemente por razones obvias, pero me la he llevado porque aunque yo no la pueda disfrutar tanto tiempo, supongo, por mucho que esté aumentando la esperanza de vida, sí que podrán hacerlo mis descendientes. Y me he venido pensando que no hay que ser tan egoísta.

Enrique Stuyck Romá. Málaga