Informado-No educado

Un mar de información nos salpica diariamente y si te descuidas, naufragas entre noticias hasta el 2050. Es un peligro, pero más el arribar a muelles noticieros oscuros donde trapichean fabricantes de contenidos sin calificar. ¡Periodista, no claudiques! Veo a chavales siguiendo a otros chavales que van a influir en ellos más que sus padres desde bien pronto, pero les han dado una madurez tecnológica con sus dispositivos móviles que no les corresponde, cayendo en argucias como su seguridad, no ser el paria que no tiene uno, etc. Una trampa en la que esta generación ha caído. Un teléfono no te salva de lo que tiene que acontecer en tu vida. Es más, puede ser vehículo de muchos percances dolorosos y solo hay que tirar de hemeroteca.

Cada generación tiene que vivir su época y no se puede obviar la tecnología, pero establecer su conocimiento y límites es nuestra responsabilidad, equilibrar y supervisar su formación, pero aquí entran las Humanidades, la Filosofía, minimizadas o arrasadas de la enseñanza. Irresponsabilidad política tiende a familias poco modélicas: Niños obesos, delgadas mentes… ¿Cargarán los gobiernos y contribuyentes con hordas de frustrados, sin oficio ni beneficio, con esta educación ‘feliz’ que desalienta el esfuerzo y desemboca en subsidios? ¿Cómo abordar la marginalidad abocada de autóctonos y foráneos, añadida la adición tecnológica sin supervisión? Campan ya frustración e ira que modelan pandilleros o lobos solitarios de cualquier sexo o asexuados, sin nada que perder, cuyos momentos de gloria serán someter, abusar, ‘hackear’, estafar, traficar y consumir drogas… No se pintará un futuro apocalíptico si nos rebelamos ante esto, nuestra apatía, indiferencia…y la idea inoculada de que nada se puede cambiar. Información no es educación, ésta se precisa para digerir la otra. Así nos va…