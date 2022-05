Nostalgia en los zapatos

Algunas mañanas, la nostalgia mueve mis zapatos. Juego a mirar con ojos de viajero una ciudad que no siempre reconozco. Aparco durante unos minutos la retina real que me impone la rutina de currante acelerado. Y aprovecho -mientras atravieso un asfalto urbano que cambia de un día para otro aunque sea el mismo- la cuerda andarina que me dan, camino del trabajo, los viaje de ida y vuelta en el tren de Cercanías. Además, el entusiasmo que observa a ‘Málaga, la vieja conocida’ se ha multiplicado en cuanto han remitido las pesadillas ferroviarias del ‘trenecito’ que serpentea por la costa, una vez que su reciente fase de ‘Lejanías fallón’ pasó afortunadamente a mejor vida.

El itinerario céntrico suele destilar sus estampas más contundentes en cuanto sigue una inercia horaria que desenmascara el pulso bipolar del Mercado de Atarazanas. Por la mañana, sus aledaños derraman un costumbrismo impagable, casi eterno, y la banda sonora la sirven la cruzada pregonada de esas personas que amanecen buscándose la vida. En cambio, al mediodía sus muros exteriores soportan un espejo afilado sobre el que se refleja esa palabra impronunciable que está destrozando el centro de Málaga y que no es, como piensan algunos, una mera exageración de los ‘alternativos’: la gentrificación. Otras veces, la quimera del aparcamiento eleva la nostalgia a estado de ánimo. El paseo puede comenzar perfectamente en mi antiguo barrio, en la zona de Eugenio Gross, y transita junto a paredes en las que aún resisten los carteles con los que la izquierda se asomó a las elecciones andaluzas de 2018. Igualmente, el laberinto maltratado del barrio de La Trinidad se sugiere como escenario y allí el tiempo parece detenido por relojes olvidadizos, como los que siguen obviando al vecino convento.