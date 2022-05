Lunes. Canal Sur. Plató. Fernando García de la Guardia está deprimido por el descenso del Granada. Estoy por decirle lo de Rilke, «sobreponerse es todo», pero simplemente digo «lo mejor está siempre por llegar». Lo creo y deseo sinceramente. Ese y «nunca esperes nada de nadie» son dos de mis lemas favoritos. Tampoco están mal: «Te invito a comer al club náutico». O «es benigno». Por cierto que en el programa sale un fragmento de una rueda de prensa de Woody Allen en la que un periodista pomposo y gesticulante le pregunta con pedantería, tras larga introducción, que qué opina sobre la muerte. Allen responde: «Estoy en contra». Glorioso. Yo estoy un poco en contra del lunes pero me facilita mucho la vida el equipazo del programa Hoy en Día, que funciona como un reloj que funciona. Almuerzo en casa y decido no salir en toda la tarde, asediado por el calor y cierta apatía. Bueno, cierta, no. Mucha apatía. Escribo estos párrafos y una columna sobre el emérito que tiene tan poca gracia como él. Escribo un suelto y la portada y por fin me sumerjo en la lectura de «1.200 pasos», novela de Juan Cruz (Alfaguara). Un prodigio de memoria y de capacidad literaria. Por la noche, Rapa. Entiendo tan poco a los actores (serie gallega) como poco entendía La peste (andaluza). No sé si estoy teniente, entonan mal o el sonido es una porquería. Ponemos subtítulos. Tras unos minutos en los que me parece que me estoy liando con el argumento, reparo en que los subtítulos están en macedonio. Macedonia es una país a la postre. Duermo mal. Calor. Me pongo un podcast. Me levanto a beber agua. Duermo mal. Miro el móvil. Me entra sueño. Es casi la hora de levantarse, me digo. Pero me respondo: quién pone la hora de levantarse. Me doy la vuelta. Sobreponerse es todo.

Martes. La editorial Renacimiento saca las memorias de María Casares, que fue una famosísima actriz en Francia y que mantuvo una relación intermitente, intelectual, sentimental de complicidad con Albert Camus. Casares era hija de Santiago Casares Quiroga, presidente del Gobierno de la II República al estallar la guerra civil. Con él y su madre llegó a París a finales de ese infausto año y allí murió en el año 90. Volvió poco a España. Una vez para representar una obra de Alberti. Mujer fascinante, sus memorias son melancólicas a ratos pero vivarachas. Qué gran cantidad de talento salió de esa España, que entraba en una negrura cerril, cerrada y represora. Para quitarme las penas me interno con Amaya en un clásico malagueño: el Refectorium. El de La Malagueta. Espárragos a la brasa. Con una brizna de la legendaria mayonesa que saben hacer en este lugar. Gambas de La Caleta cocidas, salmonetes fritos. Mientras tomo el café, Amaya de un salto va a por Rafa. Retornan. Mi hijo entra triunfal y saluda como un señor: por favor, un zumo de melocotón y la clave del wifi. Miércoles. Pensé que eran enemigos. Están dos mesas más allá. El lenguaje gestual delata muy buen rollo. No se privan ni del postre chocolatoso. Jueves. Unos operarios se afanan (en los textos, los operarios siempre se afanan, en la vida real también toman café) en dar los últimos retoques (nadie habla nunca de los primeros) al vestíbulo de una nueva estación de metro cerca de mi casa. Fantaseo con quién será el primer viajero. Dónde irá. Y a qué. A lo mejor soy yo y estoy tan tranquilo. Viernes. Dentista. Las salas de espera también podrían llamarse salas de aguardar. Leo una revista femenina del año 2019. No parecen haber variado mucho las tendencias en bufandas. Solo a mí se me ocurre venir en viernes: que ni café ni vino tinto durante dos días. Blanco y en botella entonces.