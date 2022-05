Málaga por su Catedral

Nuestra ciudad está ávida de proyectos comunes que nos unan a todos como ciudadanos de un mismo espacio. La individualidad es el sello más reconocible de la sociedad actual y solamente tenemos vínculos comunes masivos en situaciones muy puntuales y que, en gran parte de los casos, están condicionados a intereses mercantilistas.

Detrás de la masa de forofos del fútbol hay dinero, tickets y merchandising. Lo mismo sucede cuando se trata de un concierto o un movimiento de algún tipo que acarrea compras o compromisos con terceros y siempre con dinero de por medio.

Sin embargo, salvo la Semana Santa y su gran movilización social, existen pocos elementos que puedan convertirse en proyecto comunitario singular de Málaga.

Y no es precisamente que no existan motivos ni situaciones para que así suceda. Más bien al contrario. Nuestra tierra precisa de acciones comunitarias para protegerse y también para conseguir generar lazos y raíces frente a una ciudad cada vez más desprovista de identidad ante la inevitable avalancha de forasteros que acuden a nuestra casa en busca de sol, cultura y boquerones fritos.

Tanto es así que, en ocasiones, tenemos frente a nosotros una situación que necesita de la unión de todos y no tenemos la capacidad suficiente para comprender que hace falta actuar. Y ahora sucede. Y lo tenemos en pleno centro. Y está esperando nuestra llegada: La Catedral.

El primer templo de la ciudad -para los que crean- y uno de los monumentos más visitados de Andalucía -para los que no crean-, necesita un arreglo. Las filtraciones y la nula capacidad de desagüe de la cubierta actual que se encuentra en su totalidad a la intemperie hacen que exista un grave problema que acaba erosionando el valiosísimo techo de nuestra Catedral.

Es una historia eterna que da comienzo en el minuto y hora en el que se simpatiza y bromea con una anomalía. Bajo el apodo de La Manquita -del cual un servidor no es precisamente ferviente defensor-, se ocultan problemas esenciales que deben ser solucionados.

Los edificios están para concluirlos. Si el arquitecto que dibujara los planos de este templo quisiera que la Catedral fuera como ahora se encuentra habría hecho dos cosas: dibujarla con una torre y proteger la totalidad del edificio de las inclemencias del tiempo. La hubiera acabado. O como se dice en el argot de los maestros del palustre, estaría rematada.

No es así. La Catedral de Málaga está inacabada. Le faltan partes. Le faltan espacios. No tiene un techo bien terminado que proteja el edificio de la lluvia y el sol. Y lo tenemos frente a frente a diario, pero parece que la ciudad no tiene nada que ver. Que con ella no va.

¿El motivo? Lo desconozco. Igual es por tratarse de algo de la Iglesia y que, por lo tanto, no entra dentro del discurso de los que enarbolan la bandera del malagueñismo urbanístico y la protección del entorno.

Quizá los de la matraca por la silla mal puesta de un bar también pudieran alarmarse por la dificultad que atraviesa la cubierta de uno de los monumentos más relevantes y visitados de la ciudad. Pero no es el caso.

La cuestión es que es evidente que hace falta una solución y que para ello hay que buscar compromiso e implicación más allá de lo que pueda asumir la propia Diócesis de Málaga. Por eso, es el momento de que la sociedad civil dé un paso al frente y afronte esta situación.

¿Hay algún movimiento serio para aportar financiación y afrontar este proyecto? Hace años se hablaba de una asociación que, bajo el nombre de Málaga por su Catedral, hacía presión para llevar a buen puerto algo que nunca sucedió.

Pero estamos en 2022. Con la ciudad en una eclosión desconocida para todos. Con inversores de medio mundo interesados en Málaga. Con empresas de altísimo nivel asentándose en nuestra tierra y con un flujo de visitantes histórico.

El Ayuntamiento ha alzado la voz para decir que participa en el asunto. Pero que se precisa apoyo privado. Y quizá ahí deba tomar el mando la ciudanía. A través de una asociación o comité que pueda canalizar los apoyos y dineros que se recauden de todos. Desde las grandes empresas hasta los ciudadanos particulares que quieran aportar algo en la medida de sus posibilidades para contribuir con esta obra.

Dios se los pagará. No quepa a nadie la duda. Pero es necesario ponerse a ello. Porque Málaga lo necesita. Porque nuestra Catedral lo merece. Y porque no estamos inventando nada nuevo. Cada vez que un gran monumento -en su mayoría suelen ser de la Iglesia-, se crean espacios de puesta en común para el desarrollo de los proyectos con aportaciones privadas y públicas. Aún recuerdo la gran lona que cubría la Iglesia del Salvador en Sevilla durante su gran restauración y allí faltaba el logo de una Frutería del Porvenir. Eran decenas las instituciones, entidades y empresas que participaron con donaciones para el proyecto.

¿Acaso alguien duda que nuestra ciudad no respondería de igual manera? Por supuesto que lo haría. Por un tema sencillo de amor e inteligencia. Amor hacia una ciudad descuidada por nosotros mismos pero que, ante una llamada de auxilio siempre encontrará el respaldo de los suyos. Que somos muchos y la queremos en demasía. Y también por inteligencia. La de las empresas a la hora de desarrollar campañas de marketing para mejorar la imagen en una ciudad que se ha convertido en caladero en el que sacar oro a costa de unos ciudadanos que pierden lo suyo. Cualquiera de las empresas que manejan el dinero de la ciudad estaría encantada en contribuir en la restauración de un monumento que promueve que en el centro de la ciudad deambulen a diario centenares de personas con dinero en el bolsillo y ganas de conocer cosas nuevas -y probarlas y beberlas-.

Es el momento de una unión seria de los malagueños por su Catedral. Necesitamos una institución creada con el único objetivo de afrontar esta gran empresa que es concluir y proteger la SICB de la Encarnación.

Pónganle nombre y apellidos. Y allí estará la ciudad entera para ayudar. Por ella misma. Y por su Catedral. Viva Málaga.