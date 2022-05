Pieles sanas y pies contentos, de enero a diciembre

Faltan muy pocas horas para meternos en junio. Huele a verano desde hace semanas, pero este nuevo mes es el que marca definitivamente el inicio de la temporada de baños. Considero que hablamos menos de lo preciso de los cuidados que practicar deporte al aire libre, con todo lo bueno que acarrea, van a demandarnos tanto nuestra piel como la base sobre la que se asienta todo el cuerpo, los pies.

Ese milagro evolutivo que nos permitió poder levantarnos y caminar, con todo lo que conlleva en cuanto al bombeo de la sangre en ese camino de retorno que desafía a la gravedad, debe estar presente cada vez que nos sometemos a largos periodos en los que permanecemos en pie. Son precisamente ellos, los pies, los que más contentos debieran estar en nuestro día a día.

No diré algo así como que a pie contento, persona feliz. Y sí me atrevo a asegurarles que mimar a esos 26 huesos repletos de articulaciones, músculos y tendones es una práctica más que recomendable. Vienen ahora los días calurosos, cargados de actividad en el exterior, y nadie está a salvo de terminar el día con intensos picores en las piernas.

Son un síntoma más que contrastado de que no hemos mimado a nuestros amigos como se debe. Si empezamos a construir las casas por los cimientos, por qué no dedicar esfuerzo a quienes soportan nuestra carga como ninguna otra parte del cuerpo. Lo digo desde la experiencia propia, después de haber practicado de forma intensa actividades de montaña o de haber practicado regularmente, de manera no profesional, deportes como tenis, fútbol o baloncesto.

Les hablo asimismo después de haber compartido algunas de estas reflexiones hace muy pocas fechas, con profesionales que a diario lamentan la falta de información general sobre el cuidado que debemos dispensar a la piel y, más concretamente, a la base de nuestro aparato locomotor. No pretendo sentar cátedra (ni mucho menos). Sólo quiero servir de altavoz a quienes más saben de esta cuestión.

La primera realidad a la que debemos enfrentarnos va relacionada con la estacionalidad. Qué sentido tiene proponernos a principios de año, con los propósitos de la misma Nochevieja, o bien en estos días, a pocas semanas para el verano, lo de cambiar de hábitos. Mejorar la higiene de nuestros pies o el cuidado diario de la pie, tan castigada por la radiación solar en una tierra como la nuestra, debe ser una tarea cotidiana y debe extenderse de enero a diciembre.

Otro aspecto en el que inciden los profesionales sanitarios parte del sedentarismo y de esa tremenda lacra social que representa vivir en una comunidad autónoma que está a la cabeza de toda Europa en obesidad infantil. Nuestros pies, como nuestra piel, requieren de un cuerpo adaptado a unos márgenes de peso relativamente saludables. No debemos en este punto obsesionarnos con algunos kilos de más, que la actual rutina pueda acarrearnos.

Bebemos además poca agua. La piel se nutre el líquido indispensable, del que alguna que otra vez hemos hablado en estas mismas líneas. ¿Por qué no empezamos por consumir un mínimo de dos litros diarios antes que recurrir a la hidratación externa mediante cremas que también son necesarias?

Y en este último punto, la clave para evitar los tan temidos tumores de piel. Protección, protección, protección. Y mil veces protección. La exposición continuada al sol hay que combatirla con protector adaptado a nuestro tono de piel, la memoria que la misma tiene de anteriores exposiciones y el asesoramiento de verdaderos profesionales.

En estos tiempos crece la inversión media en medicina estética y no terminamos de concienciarnos de que cuidados tan básicos como aplicar protector solar en la cara, el cuello y el pecho pueden contribuir, decisivamente, a que nuestra piel no envejezca de manera prematura.