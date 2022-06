Aforismos de campaña

No se sabe qué temen más en el PSOE: que Susana Díaz se aparezca en campaña o que después de la campaña aparezca. Macarena Colona. Moreno repite tanto que quiere gobernar en solitario que Bendodo se ha ido a Madrid. Andalucía por sí para España y la sanidad.

Abascal en la intimidad llamando Ortega y Gasset a Ortega Smith. Hay un asesor explicando a Yolanda Díaz dónde está Andalucía. Teresa Rodríguez es la Pepito illo. El nuevo Ejecutivo se formará en agosto; tal vez sea un Gobierno monocalor. Congregan multitudes solo para que escribamos loor y no olor. Chupito por cada «pistoletazo de salida» leído.

Rasgarse la investidura. Moreno solo se exalta cuando proclama que es un moderado. Espadas pone un circo y le crecen los anonimatos. La izquierda está tan rota que tendrán que pasar unos añicos para que se recomponga. Juan Marín: hasta luego (San)lúcar. Aquel candidato bebió tanto que perdió el grado de conocimiento. Ayuso danos caña. Y tapa. Culminado el Estado federal: todas las autonomías tienen su CIS. Hay quien desayuna encuestas y no falta quien las eructa. No sorbe no contesta. No sabe no protesta. Hay quien a los mítines manda a su ego y a los debates a su sombra. Diletantes al día de las cuotas. Jornada de genuflexión. Tener voz y foto. El lino como argumento de campaña. Subirse a hablar en un atril y cerrar de ojos. Toallitas para desmaquillar encuestas. Las promesas para los autónomos son por cuenta ajena.

Las corbatas lloran en el exilio. Nadie promete bufandas. No está empadronada; es su carácter. Andaluces, soliviantaos. Gazpacho de siglas. Citaba tanto a Maquiavelo que acabó leyéndolo.

Frente a San Telmo para un taxi vacío. Se abre la puerta y de él sale Rajoy.

El Palacio de San Telmo y Louise. El Palacio de a las cinco llegas. Escucha altiva. El disputado voto del señor yayo.

Se compró un megáfono para amplificar sus silencios. El interventor y el apoderado se van a los toros. Con esos pantalones se te ven los dogmas. Sangre, sudor y da grima. Cara al sol con la camisa propuesta. Hay a quien Despeñaperros no le sale a la primera.