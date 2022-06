Abolicionismo en la campaña andaluza

El sábado 28 de mayo de mayo tuvo lugar una manifestación en Madrid que convocó a 7.000 personas, según fuentes oficiales. Se exigía la aprobación de una ley para la abolición de la prostitución, es decir, la persecución al proxenetismo y a los prostituidores, la despenalización de su ejercicio, así como la puesta en marcha de políticas de protección y asistencia a las mujeres prostituidas dado que son víctimas de un delito que vulnera los derechos humanos.

La manifestación fue convocada por 200 organizaciones del movimiento feminista y no estuvo apoyada por ningún partido político, sindicato u otros actores sociales, con alguna excepción (aunque sin capacidad de representación). Aunque las razones de estas ausencias varían en función de quien se trate, el movimiento feminista no está solo porque, por un lado, históricamente ha sido vanguardia en la defensa de los derechos de las mujeres y, por otro, el debate que plantea está en la agenda política.

El miércoles de esa misma semana, en la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados el PSOE tuvo que retirar una enmienda a la llamada ley «de sí es sí», sobre el consentimiento en las relaciones sexuales, que hacía referencia a la tercería locativa y al proxenetismo ante un debate bochornoso protagonizado por una gran parte de los grupos políticos, tanto de espectro político de la Izquierda, como la CUP o Esquerra Republicana, como por el de la derecha. Bochornoso porque además de los discursos que legitimaban la que se considera la esclavitud del S.XXI, hubo un cruce de vetos basados en planteamientos partidistas y no en el interés general. En particular, el PP había manifestado que lo apoyaría, pero finalmente no lo hizo.

Al día siguiente, el PSOE presentó una Proposición de Ley para la modificación del Código Penal. Una propuesta, a mi juicio, transformadora, valiente y que responde a reivindicaciones históricas del movimiento feminista en cuanto a proxenetismo y tercería locativa.

La Proposición parte de la idea de que la prostitución es un obstáculo a la igualdad entre hombres y mujeres, una forma de violencia contra las mujeres y, por tanto, una violación de los derechos humanos. El Partido Popular ha dicho públicamente, después de la manifestación, que apoyará la propuesta del PSOE.

Como feminista socialista valoro este apoyo anunciado, aunque bajo la hermenéutica de la sospecha no me lo término de creer; a las pruebas de lo acontecido. Refiriéndonos a Andalucía, ahora que estamos en proceso electoral, podríamos preguntarnos qué han hecho el PP y el PSOE en relación a la prostitución y encontraríamos una diferencia clara.

El Ayuntamiento de Málaga gobernado por el PP mantiene una ordenanza al respecto que persigue y castiga a las mujeres en prostitución, mientras que el de Sevilla, presidido hasta hace poco por el actual candidato a la presidencia de la Junta Juan Espadas tiene un plan integral abolicionista que es referente en toda España.

Andalucía necesita un liderazgo coherente, con demostrada trayectoria y experiencia en una materia tan sensible como es la prostitución, que es una cuestión que no solamente afecta a las mujeres prostituidas sino a la sociedad en su conjunto. Un liderazgo valiente y vanguardista en la defensa de los derechos humanos, que preste especial cuidado a los valores éticos y democráticos. En definitiva, alguien que entienda que, como ya dijo Flora Tristán, la prostitución constituye una manifestación extrema de violencia y degradación humana determinada por un reparto desigual de la riqueza en la sociedad a la que hay que responder desde la política pública.

Emelina Galarza es profesora de la UMA. Presidenta de la Asociación para la Defensa de la Imagen Pública de las Mujeres. Vocal de la Asociación Española de Feministas Socialistas