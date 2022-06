Alguien que sepa conducir

Se presenta siempre tan moderadito que cualquiera diría que sabe meter la quinta marcha. Feijóo visitó ayer una fábrica en Málaga y se subió a un coche y permitió que le hicieran fotografías, no era una lancha. Macarena Olona recorre Andalucía en una furgoneta de reparto tuneada y cada jornada se inmortaliza al volante. Una furgona de reparto. Debe ser que el mensaje subliminal es que es la única candidata que da en lugar de pedir. Verás tú lo que va a tardar en pedirle a Abascal que la regrese a Madrid en caso de que se quede de diputada de oposición rasa. Candidatos al volante. Candidatos al votante. No sé dónde nos va a conducir todo esto. Candidatos en la carretera.

Espadas no se ha sumado a esta moda automovilística, aunque recorre a bordo de un coche de gama media toda la geografía andaluza de manera fatigable. Si aquí hubiera fábricas como la Seat u otras, los candidatos tendrían más razones y motivos para fotografiarse en un vehículo. Pero aquí la industrialización es un asunto pendiente y todo lo más que puede haber que no sea menestralía es innovación. Pequeña.

Juan Marín no se ha subido a ninguna cosa con ruedas y ahí le vimos pegando carteles en la noche electoral, como si estuviéramos en los ochenta. Blandiendo un cepillo mojado en cola fijando el póster de su esbelta figura a un tablón blanco. Le faltó decir que pedía el voto para que así España pudiera entrar en la UE o el euro. A veces solo escribo para poder leer el verbo blandir. Conduce con cuidado, le dicen las madres amorosas, entrañables y cincuentonas a sus hijos en las películas americanas. Aquí se dice más, illo, controla. O bien: ten cuidado. Más simple, corto y directo. Lo otro es de telefilm previsible. Es decir la madre (desde la puerta en bata después de recibir un beso del vástago) dice «conduce con cuidado» y ya tenemos en la siguiente escena preparado un pifostio, básicamente que el niño se ha metido un viaje contra un árbol que ha dejado el coche, y el cráneo del infortunado, abollado, ensangrentado y fuera de funciones.

En esta campaña ya no van con cuidado. Semáforos fuera. Se han desatado los nervios de mal conductor. El PP teme la euforia, que conduce a la enajenación por la autovía del éxito. Antes temía perder. El PSOE teme a la desmovilización. El PSOE andaluz, claro. A Sánchez no le viene nada mal un gobierno PP con Vox. Sería la señal de que el nuevo ciclo de auge pepero no es tan claro. Y sería argumentalmente interesante para él: que viene Vox. Un gobierno a solas del PP sí sería una poderosa señal de que Sánchez tiene los meses contados en La Moncloa. Pero con Sánchez nunca se sabe. Mejor dicho: se sabe que siempre resiste. Él sí que se subió a un coche. Para recorrer España pidiendo el voto a las bases para conquistar el partido. Una vez que se hizo con él pegó un volantazo y aparcó las normas habituales del partido. Luego se reconcilió con la organización y su última remodelación de Gobierno fue un paso de cebra para que vieja guardia, sectores diversos y enemigos de Iván Redondo volvieran al garaje de Ferraz.

En esta lucha por no bajarse, o subirse al fin, al coche oficial han estado a punto de echar de la carreta y multar a Olona mientras que Inmaculada Nieto trata de reconducir las relaciones entre Podemos e Izquierda Unida y demás siglas de su confluencia. Entre ellas Más País y Equo, que suena como a caballo. Un coche de pocos caballos, eléctrico mejor, que son ecologistas. No es país para prudencia. Paciencia. Todo esto, inicio de campaña, no ha hecho más que empezar a acelerarse.