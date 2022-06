Un chico, no importa su nombre, que juega a baloncesto en un equipo de Málaga, tampoco importa el nombre, ha tenido que afeitarse la cabeza como recomendación médica como consecuencia de una enfermedad que no le deja en paz. Ahora, esa enfermedad no puede con él porque él es mucho más fuerte. Por esto estoy seguro de que algún día dejará de fastidiarle porque nuestro chico no se va a dejar vencer.

Nuestro amigo anda preparando con su equipo un campeonato que tiene que jugar muy pronto. Él es un tío valiente y con una personalidad sorprendente para la edad que tiene. Lo digo con conocimiento de causa porque he tenido el honor de tratarle a él y a su hermano en diferentes actividades que organicé en el pasado y que ellos se inscribían con sus amigos siempre que podían. Así que afrontó con toda la naturalidad que pudo ese paso de afeitarse la cabeza. Lo que él no podía imaginar es que sus compañeros, su equipo, iban a responder de la manera que lo hicieron. Todos los chicos sin excepción se han rapado la cabeza. Este gesto impresionante no es tan fácil de hacer. Primero, a alguno de sus compañeros se le tenía que ocurrir la idea de que un bonito gesto de apoyo a su compañero podía ser raparse la cabeza todo el equipo. Después hay que plantearlo con el resto de compañeros y que todos estén de acuerdo. Y por último, pero quizás más importante, la idea tiene que ser secundada por todas las familias porque hablamos de chicos de una edad muy corta todavía, aunque han demostrado una enorme madurez con esta decisión. Por supuesto, no hubo compañero ni familia que no secundara la idea. Esto es una demostración brutal de varias cuestiones. La primera, que nuestro protagonista además de jugar muy bien al baloncesto a pesar de no ser el más alto ni el más rápido de su equipo, es uno de esos chavales con un gran carisma, con una gran capacidad de liderazgo y con esa cualidad de ser el pegamento que mantiene unido a un grupo de chavales, en este caso un equipo de baloncesto. Hablamos de características o virtudes que no se entrenan, se tienen o no se tienen. Pero que sí se potencian. Y aquí viene la segunda cuestión. Se potencian en casa, con la educación que reciben. Así que enhorabuena a los papás y al hermano de nuestro protagonista. Ellos son una familia en la que el baloncesto es una forma de vivir y este dato también lo cuento con conocimiento de causa. Su papá fue uno de los mejores bases que ha dado el baloncesto malagueño. La tercera es la comprensión y apoyo de todas las familias que forman parte de ese equipo y que han demostrado que cuando hay un problema en un equipo se afronta unidos porque así se tiene más fuerza para vencerlo. Nos han enseñado que son eso, un equipo. Muchas gracias por este comportamiento que demuestra que el baloncesto es mucho más que un deporte. Y por último, tenemos que felicitar al entrenador del equipo porque si ese equipo no estuviera entrenado y trabajara desde hace dos años con él basándose en el poder de los valores, algo así no sucedería. Sin duda con este entrenador se demuestra esa idea de que los mejores entrenadores deben estar en los equipos más jóvenes. Es cierto que no siempre se puede hacer, pero cuando se logra pasan cosas como esta. Este entrenador debe ser un ejemplo para todos. Y, por supuesto, enhorabuena al club por tomar tan magnífica decisión. Sin duda, el resultado que consigan en ese campeonato que están preparando con tanta ilusión da igual. Para mí ya han ganado metan más o menos canastas que el resto de equipos a los que se enfrenten. Pero lo que es seguro es que este gesto es el primer paso para ganar ese campeonato porque ese grupo de chicos apoyando a su compañero han demostrado que su fuerza está en ser un equipo. Encima me consta que juegan bien al baloncesto así que están muy cerca de vencer el otro campeonato, el deportivo, basando su juego en los valores con los que su entrenador y ellos hacen baloncesto.