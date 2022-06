Judicializar la política

El Supremo, al cambiar su composición, decide enmendarse a sí mismo y desprestigiar a la Justicia cuestionando de nuevo la legalidad de los indultos del procés, que, sin duda, han ayudado a normalizar la convivencia en Cataluña. Así, y por insólito que parezca, en lugar de mantener la doctrina –«falta de legitimación»– como es habitual cuando hay relevos, decide rectificarse volviendo a admitir recursos que habían sido rechazados, y entra de lleno, por la derecha –cómo no–, en la campaña electoral de Andalucía que explotará Cataluña como argumento electoral. Es de traca. Como estamos conociendo nuevos audios mafiosos concernientes al caso Kitchen, ¿se enmendará la Audiencia Nacional a sí misma y reabrirá la causa contra Cospedal, que fue archivada en contra del criterio de Anticorrupción? Y sí, por supuesto que sería bueno que los jueces eligiesen a los jueces; pero para eso deberían ser ecuánimes y cortar el cordón umbilical con el franquismo que empapa sentencias y nombramientos. Miguel Fernández-Palacios Gordon málaga La aceptación de la vida y su esencial relevancia en la trayectoria educativa de las personas Resulta ser un fenómeno más que evidente y habitual en la vida de muchísimas personas en la actualidad no conocer el modo de aceptar la vida tal y como les viene , como les acontece. Este hecho debería ser un asunto bastante preocupante para padres y educadores. Inevitablemente la vida nos lleva a todos por caminos que no esperamos ni conocemos y que en múltiples ocasiones nos ocurren acontecimientos tanto buenos como malos que por desgracia no sabemos asimilar o aceptar. Los eventos aparentemente buenos a veces no lo son tanto y los eventos aparentemente malos tampoco lo son. En realidad todo es relativo porque un acontecimiento malo te puede llevar a una situación mejor y un acontecimiento bueno a una situación peor. Pongamos el ejemplo de la persona que se divorcia y al principio cree que es terrible, pero luego su vida se transforma en una vida mucho más positiva y sobrellevable que la que tenía cuando estaba casado con una persona que no le hacía feliz o incluso con la que se sentía fatal. O por otro lado podemos poner el ejemplo una la persona a la que le toca la lotería y acaba peleado con sus familiares, hijos , hermanos etc... por cuestiones de interés económico. En conclusión un evento en apariencia positivo como que te toque la lotería te lleva a una situación de vida mucho peor de la que tenías anteriormente, por consiguiente todo en la vida es relativo y depende del prisma desde el que se analicen las cosas. Definitivamente es muy importante enseñar en las escuelas y hogares a niños y adolescentes a tomarse la vida con aceptación aunque no con conformismo y a asimilar las cosas buenas y malas de una manera sana mentalmente, pues esta manera de educar puede llevar a nuestros hijos y estudiantes a ser personas mucho más equilibradas psicológicamente y mucho más íntegras en cuanto a la forma de recibir buenas o malas noticias en sus vidas futuras. No es lo mismo una persona que lo dramatiza todo extremadamente que una persona que lo relativiza y lo recibe como algo natural en la vida, por tanto lo normaliza y tampoco es lo mismo alguien que se lo toma todo efusivamente o con excesiva alegría y positivismo, pues tampoco es un comportamiento equilibrado recibir una mala noticia con total euforia y alegría. Por tanto, desde mi humilde punto de vista pero ya maduro tras tantos años ejerciendo como profesor y padre, pienso que es fundamental educar para la aceptación y normalización de los eventos positivos y negativos de las vidas de los niños y adolescentes porque ello les llevará a ser sin ninguna duda adultos más equilibrados y que normalizan y superan mucho mejor todo lo que la vida les va dando durante el camino de altibajos que supone la trayectoria vital de los seres humanos.

Jesús Miguel Relinque Mota. Málaga