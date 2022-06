Se habla poco de los ascensores, confesionarios de nuestra vecindad. En España ha dejado de funcionar el ascensor social, según algunos estudios sociológicos. Los ascensores convencionales, ataúdes móviles que los llamaría un funesto hacedor de greguerías, también dejan de funcionar a veces y entonces las personas con movilidad reducida lo pasan muy mal. Atrapados en sus domicilios. Lo pasan mal incluso los flojos y poco dados a subir o bajar escaleras. Lo pasa mal el que llega cargado con la compra y vive en el séptimo o la que llega derrengada de la oficina y mora en el noveno.

Los ascensores se llaman así aunque desciendan. En no pocos barrios de nuestras ciudades hay bloques vetustos sin ascensor o con ascensor renqueante. No hay ganas o dinero para repararlos o la propia estructura de la edificación hace imposible colocar un ascensor. Problema. Gordo y de movilidad.

El tiempo cambia solo para que tengamos algo de lo que hablar en el ascensor. El ascensor es el único porvenir que podemos llamar. La soledad puede llamar a la puerta por muy lento que sea el ascensor. Hay quien se echa colonia para todo el vecindario. El vecino competitivo odia pulsar el dos. El montacargas es el primo de Zumosol del ascensor.

Juanma Moreno ha prometido un plan de inversiones para equipar con ascensores los bloques que carecen de él. No sabemos si ha hecho tal promesa después de un reparto de publicidad electoral puerta a puerta en bloque sin elevador. Lo cierto es que ha anunciado una pimporrada de millones para tal fin.

Edificios con ascensor y hospitales con wifi y tele. Así va siendo la Andalucía soñada de nuestros candidatos que parece que al fin proponen soluciones a cuestiones cotidianas, si bien el principal problema cotidiano es levantarse y no tener trabajo al que ir. Cotidiano es que te pongas malo y tarden cinco horas en unas Urgencias públicas. Es muy cotidiano también no tener para pagar la luz. Algunos están tan preocupados en parir un proyecto de país que están olvidando que algunos no pueden construir su proyecto vital. En Mälaga ya casi no hay viviendas por menos de doscientos mil trompos y si quieres un alquiler medio digno has de ir preparando al menos setecientos euros al mes. Suben las hipotecas. Queríamos hacer un artículo sobre los ascensores pero estamos hilvanando un catálogo de dificultades. Incluso aunque haya gente que cada mes no llega a fin de sueldo.

Tal vez sea el malhumor de haber consultado precios para viajar este verano y encontrar que todo es mucho más caro.

-Mäs caro que cuándo.

-Que nunca.

Menos mal que existe la bendita alocución «cancelación gratuita», término tan apreciado por no pocos como «te quiero». Así puede uno reservar para un futuro espoleándose para ahorrar. Para viajar y vivir. Y acumular experiencias. Como la que supone una campaña electoral. Que no sabemos si va en ascenso o alguien se ha dejado la puerta abierta a la incertidumbre. Tal vez lea usted esto mientras espera el ascensor. Nunca se sabe quién va a salir de él cuando se abra la puerta. No descarte que sea un candidato bienintencionado o el cartero, aunque ya el cartero no llama dos veces. Es el de Amazon el que insiste. Cualquier día te trae ideología a domicilio. Es tendencia ascendente.