El show no debe continuar

Mediterráneo occidental. Ciudad de Málaga. Tercer año de pandemia. Tras el fin de las restricciones derivadas de la peste coronavírica, la normalidad también ha vuelto progresivamente al barrio del Centro Histórico. ¿Normalidad? Bueno, más bien esa anomalía, que de tan cotidiana y frecuente, muchos ven ya, resignados, como parte habitual del paisaje.

Esa anomalía en forma de ruido a todas horas, eventos de masas cada dos por tres, turismo de borrachera, borracheras de autóctonos, números circenses de acróbatas con música atronadora, mariachis, batucadas y charangas.

Si uno está en el Centro el tiempo suficiente, también podrá disfrutar de originales coreografías de homínidos que parecen celebrar algún rito tribal ancestral en plena calle, gritos simiescos surcando el Centro de punta a punta, gente cantando el cumpleaños feliz como si fuera el último de sus vidas y balcones de viviendas turísticas por los que asoma el rugido de la selva. En resumen, el llamado parque temático.

Además, durante estas últimas semanas hemos vuelto a comprobar cómo el espectáculo de las despedidas de soltero incívicas ha vuelto a la ciudad. Una plaga que nos azota año tras año. Malagaluf, como ya dicen algunos, está aquí.

La situación, ambiente, ruido, iluminación, olor a alcohol y fritanga y dificultad de movimiento y paso por las plazas del Carbón y del Siglo de Málaga es simplemente indescriptible. pic.twitter.com/JhuP0ZvzIb — Jose Manuel Leiva (@joseleiva37) 5 de junio de 2022

Armados con megáfonos o dispositivos reproductores de sonidos, campan a sus anchas por nuestras calles, sin respeto alguno por nada ni por nadie, cometiendo actos vandálicos, provocando broncas y peleas y dejando a su paso un reguero de restos de disfraces maltrechos, vómitos, orines y, sobre todo, un insoportable hedor a barbarie.

Poco se distinguen del espectáculo protagonizado por los hooligans británicos que nos visitaron recientemente. Subidos encima de fuentes públicas y de las mesas de las terrazas de hostelería, ebrios, cantando a berrido limpio, eructando incivismo, desprovistos de sus camisetas, todo elegancia y distinción estilo Oxford, con el torso desnudo a lo Freddie Mercury en pleno concierto de Queen.

Como en aquella magnífica canción de la genial banda británica, The show must go on. El espectáculo debe continuar. Algo así venían a decirnos los simpáticos hooligans, cuando caía la noche y no daban muestra alguna de querer terminar la fiesta.

Como si de un día cualquiera de la feria de agosto se tratara. Como si no estuvieran en las calles de una ciudad.

Y es que, en muchas zonas del centro, cualquier día puede ser un día de feria.

Estamos asistiendo a una nueva forma de degradación del Centro Histórico, con el consiguiente perjuicio para sus vecinos, para los malagueños en general, que ya empiezan a rechazarlo, y para toda la ciudad.

Este espectáculo no sólo no debe continuar, sino que debe ser cancelado de una vez por todas. No más funciones. No más entradas a la venta para este show. Una ciudad no es un parque de atracciones.

Ésto es sólo un ejemplo de nuestra tortura diaria/nocturna de L a D (inclusive, porque la fiesta ya es Non Stop en el Centro). Es necesario limitar establecimientos de ocio YA!! @GobiernoMalaga @malaga @facontraelruido pic.twitter.com/hHgnDGPCR0 — CentroAntiguoMálaga (@vecinosmalaga) 5 de junio de 2022

El problema no es fruto del azar, lleva gestándose desde hace años. Las mal llamadas viviendas turísticas han proliferado sin control. Han convertido gran parte del Centro Histórico en un enorme bar con terraza abierto hasta el amanecer. Y la permisividad, rayana en la impunidad, es la norma. Muchos vienen a Málaga a hacer lo que les da la gana, porque saben que no les va a pasar nada y que sus actos apenas tendrán consecuencias.

Entre unos y otros nos están robando el Centro Histórico a los malagueños delante de nuestras narices. Es hora de que nos lo devuelvan, antes de que sea demasiado tarde.

Hay que rectificar, hay que corregir el rumbo cuanto antes. No se puede seguir mirando para otro lado ni un minuto más. Parece mentira que haya que recordarles a los responsables municipales, que están al timón de un barco en el que vamos todos. Su acierto será el acierto de todos, pero si fracasan, nos hundiremos todos.

* Carlos Carrera es presidente de la Asociación de Vecinos Centro Antiguo