Protestas y cervezas

Lunes. Deberíamos nacer con un número de metáforas náuticas asignadas. Cada uno dispondría de un número limitado. Una vez gastadas, se acabó. Nada ya de llegaremos a buen puerto o hay que seguir remando. Pelillos a la mar.

Martes. El encuestado ideal: no sabe, no protesta.

Miércoles. Almuerzo con mi director y con Juan Cruz. Con toda la mar enfrente. Cruz viene entusiasta, feliz por las entrevistas que le han hecho en la ciudad a propósito de su novela «Mil doscientos pasos» (Alfaguara). Cuando tres hombres miran en silencio la carta del restaurante para, tras unos segundos, decir, exclamar, casi al unísono, «salmonetes» es que la conexión y complicidad es real e inequívoca. Fuera cae un terral lacerante, el camino desde la redacción hasta el local ha sido una tortura propinada por un sol enfadado y una brisa calentona e imperfecta. Así me cae el primer trago de cerveza, que me da la vida, me aporta vitalidad y sofoca el fuego interior aunque no mi curiosidad: decenas de nombres salen a colación en una charla con un conversador amenísimo, bondadoso, generoso y culto. Una gran tertulia, en la mejor, no en la desprestigiada acepción del término, en la que por cierto también se habla de las tertulias televisivas.

Me entrego a un cierto y breve zascandileo solitario por el centro, buscando la sombras, hasta la hora de la presentación de la novela de Carlos Pérez Ariza en la Asociación de la Prensa, Mar de valientes (Algorfa), donde narra la proeza de Andrés de Urdaneta, que abrió la ruta marítima de Asia a América. El tornaviaje. Urdaneta era vasco, valiente, filántropo y agustino. Tiene una estatua en su Ordizia natal. Muchos conocidos. Luego hay un vino en la Casa Guardia, la taberna con más solera en cien kilómetros a la redonda. Ariza nos da nuevas de Miami, lleva pajarita, camina como un chaval. Y para afrontar la noche se despoja de la americana. Cuando llego a casa, de la que salí a las siete de la mañana camino de Canal Sur Radio, me encuentro en un estado que llamaríamos suavemente de cansancio. Al despojarme de la camisa observo que tiene una mancha. ¿Del desayuno con el gran Pepelu Ramos?,¿del almuerzo, la sobremesa, la tarde, la noche? Tal vez toda la ciudad ha visto mi mancha y esta mancha es objeto de tertulia y comentarios, tal vez reparó en ella el menos pensado. Esta mancha es ya para mí algo con entidad, una mancha famosa, una mancha con vida propia. La vida mancha.

Jueves. El ruido de la gente tomando cañas se cuela en el ánimo y por los ventanales de la redacción. Cristóbal Montilla propone una cerveza. Nos acompaña Virginia Guzmán, la jefa. Con la primera me cuenta las cañas en charla franca y vitalista que se tomó con Teresa Rodríguez, en El Perchel, tras la entrevista. Hablar de cervezas tomando cerveza, un metacervecismo civilizado que nos conduce a una tarde en la que la redacción luego nos parece de dimensiones permutadas.

Viernes. El día comienza con sorpresa. Salgo en los diarios de Agustín Rivera en Zenda. Busquen. Jugoso. Muchos nombres de la literatura. Rivera da cuenta, en la entrada correspondiente al 19 de mayo, del almuerzo que tuvimos con Ignacio Peyró en La Cosmopolita. Peyró, el primero entre los diaristas, marcha pronto de Londres a Roma. Dice Rivera que somos peyronianos. Bastante. Comilones también. Hablar en un dietario de otro dietario, o diario, de otros diaristas, es un metadiariarismo pistonudo. Me telefonea Paco Reyero, que está ahora entrevistando diariamente a un escritor en Mesa de Análisis, el programa de León Gross. Intercambiamos informaciones y nos reímos (a mandíbula batiente, como se decía en los cómics de antaño) de las hazañas de algún contemporáneo. Cuando el día acaba, hay algo de magia en mojar de noche los pies en la mar. Sin metáforas.