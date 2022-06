Todo esto quién lo paga

Un amigo ruso me provodka para que no vote. Ciudadanos puede ser el primer muerto en España del que no todo el mundo hable bien. Juanma Moreno es el único hombre que quiere pasar de los cincuenta. El candidato que coloca a su familia lo hace todo por un cuñado de votos. Para cuándo un candidato en un reportaje sobre la jornada de reflexión afirmando que la dedica a freír berenjenas. Las encuestas son el café del politólogo. Tener la llave de un gobierno y no encontrar la puerta. Hay candidatos que están teniendo un mal siglo.

Feijóo hablando en andaluz en la intimidad. Yolanda Díaz inicia su periodo de escucha no parando de hablar. Cuando más sol hace, Errejón busca la sombra de Yolanda Díaz. Olona no manda whatsapp a Moreno porque no encuentra el emoticono del pacto. Un debate sobre el modelo de gazpacho. Andalucía es Alicante con más Olonas. Me gusta cuando callas porque estás como en Alicante. La Junta no para de publicitar que las playas están listas: Moreno alerta del peligro de relajarse el domingo e irse a la playa y no votar. Un escaño sería el flotador de Juan Marín. Qué estará haciendo ahora mi urna. Las papeletas afortunadas acaban de marcapáginas. No habrá paz para los cesados. Sanidad universal y fortuita. Todos aspiran a tener voz y foto. Abascal montando un campamento en Santa Fe. No tengo hoy Corpus para ir a la Feria de Granada. No tomarás el nombre de Jaén en vano. La mayor mentira: «Seré breve». El mitin es la medicina contra las dudas. Los servicios de seguridad de un mitin detectan la discrepancia. Susana Díaz se echa de menos a sí misma. La tibieza se contagia. Miércoles, llueve y viernes. Tener un hijo, plantar un árbol y fundar un partido de izquierdas. Los gobiernos de coalición se extinguen porque uno de los socios es un oso. Ciudadanos ha demostrado que a los osos les gustan las naranjas. Te doy una consejería en la primera cita. El consejero de Medioambiente tiene un director general del ambiente entero. Una eurovisión entre comunidades autónomas. Como en su tierra no pueden ser profetas, aspiran a ser caudillos. La democracia es aburrida pero la alternativa es siniestra. Dejémonos sacudir por Nicolás Gómez Dávila: «A menudo, los hombres inteligentes llegan a conclusiones reaccionarias». Boris Johnson deseando que gane alguien las elecciones andaluzas para correr a montar una fiesta. Cada vez que alguien dice «la fiesta de la democracia» muere un siamés. El tópico espera a la vuelta de la esquina. Ir a un congreso de realistas con una utopía en el bolsillo.

«Y todo esto quién lo paga», nos preguntamos también, pero a diferencia de Pla no estamos atisbando las luces de Nueva York. El voto es secreto... ibérico. Es subversivo pensar durante la jornada de reflexión. Como la política es el arte de lo posible a mí me la pone con jamón york y doble de queso. Andaluces, inventaos. Son extrañas unas elecciones en las que no gana el PNV. No se sabe dónde será la fiesta el domingo. Todas las neveras añoran el champán.

Amigas para siempre

No estoy en la confrontación permanente y tengo amigos de diversa ideología, dijo Yolanda Díaz en referencia a María Jesús Montero con quien el otro día en un acto se fundió en un abrazo. Está bien que así sea. Hay demasiada enemistad a veces. Total, por la ideología, algo a lo que la mayoría son tan poco fieles.