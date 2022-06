Hoteles en la memoria

Cosas del «embarras du choix»... Reconozco mi afecto y fidelidad por los dos grandes hoteles de la capital bávara: el Vierjahreszeiten, en la Maximilianstrasse y el Bayerischer Hof de la Paradeplatz. Ya le dediqué al primero un artículo en abril de 2009 en una admirable revista turística. Pero esto no es obstáculo para reconocer que en más de alguna ocasión me he alojado – siempre fue un placer - en el otro gran hotel que ennoblece desde 1841 a la ciudad de Munich: el Bayerischer Hof. En la encantadora Paradeplatz, no muy lejos éste de su ilustre competidor, el Vier Jahreszeiten.

Siempre asociaré el Bayerischer Hof a una de la mejores conserjerías de hotel de Europa. Coincidió mi primera estancia en la casa con un acontecimiento importante que desbordó la capacidad hotelera de la ciudad de Munich. No fue fácil conseguir alojamiento en el Bayerischer Hof. En realidad hubiera sido imposible sin la intervención ante Herr Politis, el jefe de Recepción, de una influyente dama de la alta sociedad muniquesa, antigua clienta de Los Monteros en Marbella. Ya instalado en aquel hotel, entonces nuevo para mí, intenté conseguir a través del conserje una entrada para la representación del «Tannhäuser» de Wagner en la vecina Ópera del Estado Bávaro. «Ausverkauft». El cartel del « no hay billetes» era tajante, pues todas las localidades estaban vendidas desde hacía meses. De todas formas me aseguró aquel impresionante portador de Las Llaves de Oro – la asociación mundial de los conserjes de grandes hoteles – que haría todo lo posible. Dos horas después me avisó que lo había conseguido. Un palco de abono, cancelado por su titular en el último momento. Y a un precio baratísimo. Por cierto, la representación de la famosa obra wagneriana fue soberbia. Y aquel palco, un auténtico privilegio. No olvidaré el momento en el que un ujier de la Staatsoper, ataviado a la federica, me pidió permiso para entrar en aquel elegante recinto. En el que yo me sentía como un intruso. Me preguntó muy amablemente si deseaba que me sirvieran allí algo de comer y beber. Imposible decir que no.

La historia, fascinante en tantos aspectos, del Bayerischer Hof comenzó en 1839. El Rey de Baviera, Luis I, deseaba para Munich un hotel de gran clase, a la altura de la capital de su reino y digno de albergar a una distinguida clientela internacional. Puso manos a la obra un importante personaje local, el ‘Reichsrat’ Joseph Anton von Maffei. Compró un edificio en la elegante Paradeplatz muniquesa. Dos años más tarde, el nuevo hotel abría sus puertas. El Soberano estaba encantado con el Bayerischer Hof. Como muestra del favor real, solía bañarse dos veces al mes en la Suite Real del hotel. Prefería las instalaciones de aquel espléndido y moderno cuarto de baño a las del suyo en palacio.

En 1897 pasó la propiedad del Bayerischer Hof otro importante personaje. El hostelero Hermann Volkhardt (1851-1909), un famoso repostero muniqués, también prestigioso propietario del Hotel Fürstenhof. Pagó la respetable suma de tres millones de marcos de oro. Esta inversión no fue obstáculo para que Herr Volkhardt emprendiera un ambicioso plan de reformas y mejoras en su nuevo hotel. Entre ellas, la instalación de un nuevo invento – la electricidad – en todas las dependencias. Deseaba que el hotel fuese la residencia perfecta para una clienta muy especial. La emperatriz Elisabeth de Austria, a la que su pueblo llamaba ‘Sissi’. Herr Volkhardt había confirmado a la Casa Imperial, como alojamiento de la augusta dama, la reserva anual de dos pisos del nuevo hotel. Ese mismo año, el 10 de septiembre de 1898, la emperatriz fue asesinada en Ginebra por un terrorista italiano.

Para el Bayesrischer Hof las consecuencias directas de ese trágico magnicidio fueron la pérdida de unos ingresos anuales de 60.000 marcos de oro. La capacidad de Herr Volkhardt para navegar con éxito en tiempos complicados fue puesta a prueba. Ya que las deudas de la anterior propiedad pesaban todavía sobre la buena salud financiera del hotel. El tesón y el buen hacer del hotelero no solo consiguieron superar estas dificultades. En 1901 adquirió varias propiedades colindantes. El flamante establecimiento ya se levantaba sobre un terreno de 5.000 metros cuadrados.

El fallecimiento del fundador de la dinastía, el 24 de diciembre de 1909, pasó las riendas del Bayerischer Hof a su segundo hijo, Hermann Volkhardt. Digno heredero de las proezas empresariales de su padre, se había formado en los más prestigiosos hoteles de la época. En la familia le conocía como ‘el Diplomático’. Y fueron esas habilidades las que permitieron al hotel sortear con éxito las turbulencias de la primera mitad del siglo XX. Que empezaron con el estallido de la Primera Guerra Mundial y sus complejas consecuencias para Alemania y el antiguo Reino de Baviera. La revolución de 1918 llevó a los republicanos al poder. Inmediatamente intentaron requisar el Bayerischer Hof como sede del nuevo gobierno. Hermann Volkhardt se negó en redondo. Incluso cuando le amenazaron a punta de pistola. El hotel siguió en la familia.

La recesión económica mundial y la devastadora hiperinflación de la economía alemana no fueron obstáculo para las mejoras y el mantenimiento impecable de aquella casa, una de las mejores de Europa. La llegada al poder de Adolf Hitler y el NSDAP alemán les puso de nuevo a prueba. Los nazis bávaros querían que el Bayerischer Hof se convirtiese en una residencia para los invitados prominentes del Reich y los peces gordos del partido. De nuevo el propietario del hotel se resistió. Y de nuevo el establecimiento siguió en manos de la familia.

Durante una noche del penúltimo año de la Segunda Guerra Mundial, la del 24 al 25 de abril de 1944, el hotel fue totalmente destruido por un bombardeo de la aviación aliada. Hermann Volkhardt se limitó a decir la mañana siguiente : «Reconstruiremos el Bayerischer Hof. Y será más bello que nunca». Y así se cumplió. Su hijo Falk tenía 19 años cuando el hotel fue pulverizado por las bombas. Estaba hospitalizado por heridas de guerra, sufridas en el campo de batalla. Le aseguró a su padre que podía contar con él.

Unos meses después de que terminara la guerra, el joven Falk Volkhardt consiguió hacer posible un pequeño gran milagro. El poder abrir un restaurante el 22 de octubre de 1945, en medio de las ruinas del Bayerischer Hof. El único que existía en ese mar de ruinas, horror y miseria. Otrora la esplendorosa capital de Baviera. Aprovecharon lo que había quedado del salón más importante del hotel: el Spiegelsaal. El paso siguiente fue restaurar siete habitaciones. No tenían calefacción y daban a un dantesco mar de escombros y ruinas. Pero poco a poco Falk Volkhardt fue devolviendo la vida a su hotel. En 1959 el animoso y joven hotelero compró su parte a sus hermanos. Fue una buena decisión. El hotel funcionaba perfectamente y empezaba a ser difícil el poder atender la fortísima demanda de habitaciones. De nuevo se podía decir que el Bayerischer Hof era una gran hotel. En 1962 Falk Volkhardt contrajo matrimonio con Erika Spranger. Tuvieron dos hijas: Innegrit y Michaela.

Y en 1969 se produjo el gran acontecimiento. La compra al Estado del Palais Montgelas, el palacio colindante. El que fuera la suntuosa mansión de los condes de Montgelas y uno de los más importantes edificios históricos de Munich. La acertada combinación del hotel con un maravilloso palacio neoclásico, tan importante en la historia de Baviera, fue la gran sensación del Munich de los años setenta. Entre otros motivos por albergar el maravilloso Palais Keller, tan vinculado a la casa de los Príncipes de Fürstenberg. A principios de los noventa y por motivos de salud el gran Falk Volhardt decidió pasar el mando a su hija Innegrit. En 1994 fue confirmada esta futura gran dama del mundo de los hoteles en el puesto de máxima responsabilidad de la sociedad propietaria.

En la actualidad, la cuarta generación de esta ilustre familia sigue linspirando la mejor de las singladuras en la navegación del Bayerischer Hof. Un gran hotel donde no se baja el listón ni un minuto. Símbolo de la excelencia, consagrado como un Palace diferente, al que todos desearían imitar. Con 313 habitaciones y 30 suites. Con restaurantes tan célebres como el Palais Keller, o el Mediterranean Garden-Restaurant. Sin olvidar a un restaurante que desde hace más de 30 años sigue siendo uno de los lugares de encuentro favoritos de los muniqueses. El famosísimo Trader Vic’s, con sus especialidades polinesias. Pero lo más importante de esta casa son las lecciones que la historia de este espléndido gran hotel nos sigue dando. Hasta el día de hoy. Y que culmina con su mayor motivo de orgullo: este hotel, que va camino de cumplir los dos siglos, es capaz de seguir generando excelentes empleos de alta calidad para 670 profesionales.