Pedrita Parker, superheroína

Pedrita Parker es una superheroína, como de Marvel o DC, pero de Benajarafe. Pedrita Parker es desenfadada, disfrutona, colorida y un poco gamberra. Pedrita no deja de crecer. Ser una superheroína, o ser superhéroe que me da igual, supone tener algunas excepcionalidades. Una de ellas, es tener el don de la posibilidad. Pedrita es una posibilidad en sí misma. Con Pedrita, cualquier cosa puede pasar y, por lo general, pasa. En cualquier momento o en cualquier lugar, Pedrita puede ser cualquier cosa: una niña, una mujer, una sabia, el infinito, el todo, la nada... Pedrita Parker es Estefi Martínez, su equipo y una perra. Estefi, su equipo y la perra son increíbles, de lo mejor que tenemos por aquí, son amiguetes, súper héroes y alguien tenía que contarlo.

Pedrita Parker acaba de publicar un libro ilustrado para comprender tu creatividad y permitir creer en ella. Se titula, CREÁ-TELO ‘YA’, es un 10, oro olímpico y muy divertido, como todo lo que hace, y viene acompañado de un Workbook, o sea un librillo de ejercicios como la cartilla Rubio o las Vacaciones Santillana, pero mejor. CRÉATELO YA es una pequeña joya, en blanco y negro, que va de ti, de mí, de todos nosotros, y de todas esas puertas que tenemos delante y que estamos deseando abrir. Un libro «para todo/as lo/as que sueñan: para todas las personas creativas y los/as niños/as que habitan en su interior», y añade, «y tú, lo creas o no, eres uno de ellos».

A Pedrita Parker, que es una superheroína y es Estefi Martínez, también le pasó por encima una pandemia y tuvo tiempo de repensarse. En medio de aquel cruel baile de máscaras, en el estruendoso silencio de su casa de Benajarafe, sintió cierto bloqueo, empezó a pensar si se estaba aburriendo con lo que hacía y comenzó a escribir un diario. Un diario para ella, para echar fuera a todos esos monstruos o reconciliarse con ellos. Un diario, como génesis, con el que llegó a la conclusión de que tenemos que estar constantemente cruzando puertas, cayendo por agujeros, yendo más allá, experimentando: «los que somos creativos somos ambiciosos, exploradores natos, como los del siglo XVII», me dice, «pero llevados a la mente».

Pedrita es una exploradora de la mente, una superheroína como Wonderwoman, Kitty Pryde, María Zambrano o Alicia en el País de las Maravillas. Pedrita, como Alicia, debió caer por un agujero durante la pandemia y ha escrito su último libro desde un mundo genial, peculiar, divertido y lleno de posibilidades. Un mundo más maduro pero igual de deslumbrante. Pedrita, que ha entendido que ningún mar en calma hizo experto marinero, me dice que hay que fluir y no limitarse: «Roberto, tú eres presentador de la tele, ¿no?, pero ¿por qué no puedes ser ceramista?», y concluye «la frase ‘que va a pensar la gente’ es la que más sueños ha matado en la historia». En fin, que dice Pedrita que hay que ser más felices y más productivos pero, cuidado, «optimizando nuestro tiempo».

Pedrita Parker como buena superheroína es varias cosas a la vez. Es la Reina Pecas y la asesora de marcas como IKEA, Iberia o Coca-Cola, ha editado tres libros, ya cuatro, y le ha dado tiempo a tener un chiquillo. Pedrita es ilustradora, creativa, empresaria, líder de equipo y, pronto, esposa. Se casó en Las Vegas pero no cuenta y tiene una perra, ya digo, adorable y gorda, que se llama Mindi y que escribe Newsletter. Pedrita sostiene que, seguramente como ella, todos estemos completamente locos pero me asegura que «las mejores personas lo están», y yo solo puedo sonreír y decirle: «benditos los locos, bendita Pedrita», y le propongo brindar con un Bitter y quedar otra tarde, para tomar otro en un chiringuito de Benaja o en Chilches y seguir con esta amistad de locos todopoderosos.

Pero el libro de Pedrita, como Pedrita, que es Estefi y seis compinches más y una perra adorable y gorda, va un poco más allá. De alguna manera, entiendo que nuestra amiga se nos está haciendo mayor, más madura y mola, eh. En CRÉATELO YA, habla de otros temas y profundiza en la ansiedad, los miedos, los trastornos, en la salud mental… Lo dicho que habla de ti, de mí, de nosotros. «Es un libro, libro; es quizás el más serio que he escrito, ya no es solo una novela ilustrada como las anteriores». Un libro que se A-TRE-VE, que se atreve a vivir, a empezar, a comprometerse, a cuestionar, incluso a fracasar, a seguir adelante, a darte valor…, un libro en el que suena Lala Land y en el que se cita a Thom Yorke y a Batman.

Porque Pedrita Parker, como Batman, es una superheroína con su propio ejército de fans, «las pedriters», que están igual de locas que ella. Una superheroína, con muy poca vergüenza, que podría trabajar en Santa Mónica, USA, pero tiene todo el tinglado montado en Benajarafe. Una superheroína con superpoderes lo que conlleva, a lo Stan Lee, una gran responsabilidad. CREÁTELO-YA, su último libro, responde a esa exigente responsabilidad con sus lectores, perdón «pedriters», y supongo que tiene que ver con esa madurez que ya se gasta ella, Estefi, el equipo y la perra, y yo me alegro mucho y vuelvo a brindar con un bitter por la gente buena que sabe crecer. En menos de diez años, he visto pasar a Estefi de publicar su primera ilustración en Facebook a diseñar las letras de Cruzcampo, con mucho acento, y casi conocer a Obama. Un libro que crece, como su autora, y eso es un un 10, oro olímpico y por eso lo recomiendo y le hago una columna que ya está bien de agonías.