Estamos pasándolas canutas tras la pandemia y con la guerra de Ucrania, sin mencionar los estragos de nuestra política a toda escala. Gracias al humor y la risa, que por estas latitudes aún se prodiga, resultando el buen ambiente malaguita, procuramos tragarnos la bola sin pataleta, pero va el alcalde y dice que los malagueños no estamos formados, que se quedan puestos de camarero y obrero sin cubrir remunerados en unos 2.000€/mes y por eso no pueden comprar/alquilar casas. Entonces, se me mezclan la risa, el asombro, la indignación…y decido reflexionar en voz alta por si un pajarito la lleva al oído de quien consideraba un político preparado y audaz: Muchos no hemos entrado en política teniendo más preparación y saber estar que numerosos políticos (de cualquier color) que ‘ostentan’ puestos escandalosamente remunerados en comparación, pero la disciplina de partido, servilismo y promoción interna hacen que quienes son independientes y valerosos no quieran poner su credibilidad en sus manos ni por el bien común, porque te pueden arruinar si no recitas sus mantras. Los políticos compran fácilmente casas y planifican sus construcciones para toda la ciudad, que no para todos sus ciudadanos, que ya comprarán cataríes, israelitas, británicos, rusos, finlandeses… en esto no hay fronteras, ideologías, derechos humanos… tanto tienes, tanto vales.

Se me ocurre que renueve todos los cargos locales del partido y se coloquen de camareros y obreros, a ver si aguantan. Ni cobrarían 2.000€/mes, ni tendrían el puesto de por vida, ni sus cuerpos lo resistirían. El sistema educativo y social está fallando desde hace décadas, culpa de todos los que ponen parches para ganar votos y, si quedarse en casa es más rentable que trabajar mal pagado y bajo yugo, son sus políticas las que fallan porque son los líderes de los ciudadanos. Trabajen y fórmense, políticos.