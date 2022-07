Bella y peligrosa

El almuerzo no lo habían acordado por un motivo concreto, como se sabe estos son los que peor resultan. Quedaban cada poco más de un mes y así tenían la oportunidad de observarse cómo pasa el tiempo en cada uno, y también hacían sus respectivas comparaciones acerca de las relaciones con sus esposas y todo lo demás y, claro, intercambiaban opiniones sobre el mundo, empezando por la ciudad de Paco de la Torre, la Comunidad del victorioso Juanma y la España del nunca bien ponderado Sánchez, ahora henchido de emoción tras su encuentro, por fin, con Biden.

Habían pasado tantas cosas desde la última vez... Bendodo había metido la pata con las nacionalidades, Juanma había arrasado, Espadas no se iba ni con agua caliente, Macarena salvó los muebles pero el globo se desinfló, Ciudadanos enterraba a sus muertos, la extrema izquierda se acuchillaba por la espalda, Feijóo aprovecha y cuela su comprensión del aborto –»es un asunto complejo y sensible», dice, mientras pide «un término medio», es decir, abortar solo un poquito-, la policía marroquí dispara y mata a los ilegales de la valla de Melilla, la OTAN llena de glamour y policías Madrid, la inflación se desboca pero los españoles se van de vacaciones, la guerra continúa y ya a nadie le interesa…

- Para el carro, ¿y qué me dices de los asaltos con comandos en el Tribunal Constitucional, Indra y el INE…?

- Pues que se prepara el futuro, su futuro, quiero decir.

El restaurante El Txoco de Luis Salinero, en la Plaza Marina Banús, de Marbella, es un lugar tranquilo, y por eso lo habían elegido.

- Nadie lo duda, parece que hay un fin de siécle en muchos frentes, pero conviene no fiarse, España es un país que nos sorprende siempre. Aristóteles ya decía que la base de la filosofía es el asombro. Fíjate el show que montó la derecha con Casado, los mismos que le echaron le habían recibido como los fans de los Beatles, y ahora se hacen polvo las manos aplaudiendo al nuevo dios… O lo que le pasó a Su Sanchidad, que lo tiraron por la ventana los caudillos de las taifas el 1 de octubre de 2016 y después regresó triunfante y pasó a cuchillo, uno a uno, a sus defenestradores. Ahora les preocupa otra vez a los barones, no vaya a ser que los despeñe, aunque conduce él también Podemos le coge el volante de vez en cuando y el coche hace eses por la carretera.

- Próxima parada las municipales, y Paco se lo sigue pensando, no se sabe qué clase de algoritmos utiliza… pero deben ser muy complicados. Yo creo que el superordenador de Hacienda le podía ayudar a decidirse, nos ahorraríamos todos un precioso tiempo, lo digo por si un nuevo caballo debe ir calentando…

- Mientras él encabece la lista, el PSOE no necesita presentarse, aunque tiene que guardar las formas y lo hace… Tanto Pedro Aparicio podría haber sido candidato del PP, como De la Torre del PSOE, son intercambiables…

- Transversales se dice ahora, y sostenibles, que no se me olvide.

Ya habían dejado las ostras braseadas y uno estaba con el tartar de atún rojo y su amigo con el tuétano -que siempre le sabe a poco- . El vino, Majuelos de Callejo, de Ribera del Duero, excelente.

- Y lo de Guillermo Díaz. Que se ha empeñado en acompañar al muerto hasta la misma entrada del horno crematorio, porque Ciudadanos es muy moderno y no inhuma sino incinera… y así pierden el tiempo los agnósticos, esperando que baje Dios y salve a los que quedan. Como escribió Shakespeare: All is true.

- Bueno, pues todo para el saco del PP…

- Hay que resignarse. Yo ya me he ganado muchos años de purgatorio.

- Tampoco hay que tomárselo así. No hay nada como una izquierda dividida y cabreada consigo misma, y una derecha que levita y le tiende la mano para hacer los deberes que le mandan los derrotados. La escena es bellísimamente peligrosa, pero no la apreciamos.

En Viaje a Itaca, Constantino Kavafis nos había advertido:

Cuando emprendas tu viaje a Itaca

pide que el camino sea largo,

lleno de aventuras, lleno de

experiencias.

No temas a los lestrigones ni a los

cíclopes

ni al colérico Poseidón,

seres tales jamás hallarás en tu camino,

si tu pensar es elevado, si selecta

es la emoción que toca tu espíritu y tu

cuerpo.