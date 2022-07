Año 1997. Nuestro país navegaba por mares de bonanza. O al menos eso parecía. Había movimiento dentro y fuera. Se hablaba mucho de la potencia económica. Del futuro. De lo que estaba por llegar y las bondades de ciertas acciones que, sobre el papel, no parecían del todo interesantes para un estado. Pero había un mantra repetido una y mil veces por el que más mandaba: «España va bien». Va bien. Vamos bien. Este es el camino. Hubo una ocasión en la que lo llegó a repetir tres veces en el mismo speach. España va bien.

El tiempo lo diría posteriormente. Es cuestión de opiniones y planteamientos. De situaciones y posiciones individuales que te hagan aparecer en un momento determinado y por lo tanto te beneficies del asunto en cuestión.

¿Iba bien? Seguramente para muchos sí. Y quizá para otros no. La temporalidad influye y el pan de hoy puede ser hambre para mañana. No lo sabemos. Hoy se escuchan a personas que denominan a Aznar como el peor presidente de la democracia y otros que lo pretenden beatificar en Roma si así fuera posible.

Buffet de justificaciones. Aunque parece ser. O al menos me da esa impresión. Que por lo general los partidos más progresistas -el PSOE- suele incidir más en materias de crecimiento social, de derechos y por el contrario los más conservadores -el PP-, cierra filas en ciertos gastos e implanta medidas más restrictivas para «el pueblo» pero beneficiosas para el mercado privado por lo que resulta sencillo que las cuentas funcionen. Uno aprieta y consigue el dinero y el otro levanta el pie y lo gasta en beneficio de la comunidad. Se gasta el dinero y vuelta a empezar. Así una y otra vez de manera cíclica.

La cuestión es que en Málaga estamos comenzando a sostener un mantra similar del que no sabemos cuáles serán las consecuencias a largo plazo. «Málaga va bien». Frase que se escucha muchísimo y está basada en el sustancial crecimiento, renacimiento y rehabilitación que vive la capital.

La afirmación es ambigua. Dejar de comer Mortadela Mina -buenísima, por cierto- para comer Mortadela Bolognesa del Club del Gourmet es tener mejoría. Sigues en el universo Mortadela, pero estás creciendo. Otra cosa bien distinta es vivir en el mundo Jamón Ibérico de Bellota y poder permitirte investigar nuevos mundos como las partidas seleccionadas de los mejores secaderos de España. Hacer rutas para conocer cómo trabaja Joselito o Sánchez Romero Carvajal. Estás en el universo Jamón del bueno, pero aun así hay margen de mejora.

¿Cuánto de bien es el devenir de Málaga? Se desconoce. Porque Málaga es su gente. El forastero también. Pero principalmente lo es su población y el tejido empresarial que aquí desarrolla su actividad. Y es ahí donde habría que conocer la respuesta.

¿Está contentísimo el malagueño medio actualmente? ¿Qué opina la patronal verde y morada de la deriva que ha tomado nuestra ciudad? Yo realmente lo desconozco, aunque me hago mi compostura.

Es evidente que al hostelero le va bien. Si tienes un bar en el centro puedes estar seguro de que se va a llenar. Contento no lo sé pues hay empresarios profesionales de la gastronomía que no pueden ofrecer un servicio serio y volcado en la calidad y la atención si por la puerta entran 32 personas vestidas de plátano en busca de comida para seguir de fiesta en su despedida de soltero. Ídem si tienes apartamentos turísticos o un local en calle Granada. Sabes que va a funcionar sí o sí. Ya sea emprendiendo o arrendando. Pero ganas dinero.

De igual manera sucede con la propia ciudad. Que se está regenerando. Málaga hace muy pocas décadas tenía zonas muy potentes en ruinas. Y hace un pelín más -no muchos- calles sin asfaltar. Es fácil buscar en los archivos gráficos municipales para ver estampas de los años ochenta -la década de mi nacimiento- con calles no muy lejanas sin asfaltar. Con carriles de tierra y sin alcantarillado.

Pero centrándonos en la actualidad, aún existen multitud de inmuebles que se encuentran en ubicación inmejorable y estado lamentable. ¿Se está mejorando? Por supuesto. Porque hay carteles de licencias de obras en muchos de ellos lo que confirma que se arreglarán y adecentarán próximamente. Pero al leer el panel sueles observar siempre la misma frase de uso: Viviendas turísticas.

Está genial. Málaga va bien porque los edificios en ruinas del centro y alrededores se están arreglando en 2022 y dejando atrás la cochambre y las ratas. Pero son hoteles camuflados en esta nueva tendencia. ¿De eso se trata? En parte sí. Porque no tiene sentido que en lugares señeros haya tantísima miseria. La espalda del icónico Teatro Cervantes oculta una zona de degradación que nadie imagina. Como ninguno cree que al llegar a Málaga se va a encontrar con ese espantoso cauce seco del río Guadalmedina que nos avergüenza a todos pero no parece prioritario para los que mandan.

¿Y el malagueño está contento? Pues habrá de todo. Pero siempre gusta que vengan de fuera a soltar piropos de tu ciudad. Imagina que eres padre. Y tienes una hija adolescente. Si llega un matrimonio y le dice: «oiga, su hija es muy apañada. Dan ganas de robársela»; probablemente el padre sonría, se sienta orgulloso del buen trabajo realizado con la criatura y empatice con la familia que se lo dice. Sin embargo si llega un señor mayorcete, solo, en bañador, con camisa de manga cortas con estampado de palmeras, sudoroso y con un vaso de plástico repleto de vodka y te dice que tu hija es muy apañada y que dan ganas de robarla…¿Pensarías igual?

Algo así nos sucede a muchos cuando nos dicen que nuestra ciudad está siendo muy valorada. En Tripadvisor. Y no tengo claro hasta dónde llega el alcance de esos piropos en nuestro día a día. Salvo que -volvemos al punto inicial- estés dentro de ese círculo que genera dinero gracias al del vaso de plástico.

Parece ser que la cosa no va mal encaminada y hay empresas serias interesadas en la ciudad con nuevos asentamientos. Queda esperar para conocer cuál será su alcance real. Si se trata de brindis al sol y verdaderamente el futuro es tan prometedor como nos hacen creer. El OMAU no opina igual. No cree que la ciudad vaya tan bien. Y lo acaba de decir al hablar de «gentrificación a gran escala». Cuidado. Porque si lo dice el OMAU que es del Ayuntamiento… amárrate los machos.

A ver si por lo menos, con todo este follón, ponen apartamentos turísticos en el Guadalmedina y pagan ellos el abovedamiento.

Viva Málaga.