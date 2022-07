El espejo de Dorian

Lunes. Tertulia en Canal Sur Radio en el programa de Jesús Vigorra. Hoy con Javier Caraballo, de El Confidencial, y Stella Benot, de ABC. Hablamos de política y de empleo, de turismo y también recordamos a Fernando García de Cortázar, recién fallecido. Cuánto aprendí hace tantos años de su Breve historia de España, escrito junto a José Manuel González Vesga. Una joya. Toda la historia condensada de pe a pa con rigor y amenidad. Escribió mucho Cortázar, libre, conservador, erudito. Juan Cruz escribe un texto sobre él en el que lo llama «historiador emocionado».

Era, dice Cruz, «un hombre educado y conservador, dispuesto a comprender la postura de los otros, los historiadores de izquierda, pero firme en sus convicciones acerca del devenir histórico de un país imposible de poner de acuerdo».

Salgo de la emisora hacia a los afanes, el segundo café, la redacción y la vida de lunes de julio, que es como menos lunes. Redacto una columna que tiene la cama como protagonista. El formato sábana es el mejor para una columna sobre la cama. Almuerzo en el chiringuito. Tomate fresco y rosada. Baño vivificante. En la hamaca, leyendo lo último de Milena Busquets, se me va la mirada hacia las nadadoras y nadadores que acumulan largos y largos en la piscina, flotando con una elegancia como de bailarinas. Los gorritos son fosforescentes y van y vienen como islitas autónomas. La tarde no quiere irse ni la luz ni el sol y el día se alarga pertinaz. Casi de madrugada veo una película extraña sobre Manuel Azaña en Amazon Prime. Al que hace de Largo Caballero le han puesto muchas cejas.

Martes. O quizás no martes. Casa Robles. Sevilla. El centro está lleno de turistas. Primera cerveza en la barra. Nos topamos con un matrimonio amigo y surge un aperitivo anchoero, improvisado, cordial y parlanchín. Ya en el comedor, echamos una primera ojeada al libro que Carlos Navarro Antolín ha escrito sobre el fundador del establecimiento, «Juan Robles, la sonrisa de un tabernero» (Funcación Cajasol). Al acto de presentación acudió el toda Andalucía. Mi hijo es raudo con el jamón pero nos da tregua en las almejas con salsa de manzanilla. Unos barceloneses se hacen fotos junto a la famosa vitrina de los postres.

A la salida, sentado en la terraza con un magnífico aspecto y fumándose un puro junto a unos amigos, veo a Miguel Ángel Arredonda, ingeniero y expolítico andalucista que fuera diputado y candidato a la alcaldía de Málaga hace mil años. Fue un gran amigo de mi señor padre. Me alegré mucho de verlo.

Miércoles. Librería Dorian. Centro de Huelva. La tarde es veraniega pero no calurosa en exceso. Sopla un viento benefactor y atlántico. El interior del establecimiento presenta una aceptable afluencia. Curioseo por los estantes. De pronto se me acerca un chico y me pregunta que si tenemos la novela El perfume. Me ha confundido con un dependiente. O con un librero. Le indicó dónde está porque de casualidad la había visto hacia un rato en un estante. Me da las gracias. Me giro y hay una chica con dos libros en el regazo y me dice señalándolos con la mirada: cóbrame, por favor. Sonrío y cuando voy a replicarle, el señor que está detrás del mostrador, el encargado, me grita: espabila hombre, que hay mucha gente a la que atender. Al dirigirme a la caja registradora, algo aturdido, reparo en que hay un espejo. Me veo más joven y con camiseta. Con cierta donosura y estilizado. Melenitas. Librería Dorian. Me pongo a atender a la gente, claro.

Jueves. Se hizo un test pero le salió vengativo.