Corrupción y juego sucio en las altas esferas

Lleva algún tiempo el diario El País publicando unos audios que muestran claramente cómo, en tiempos de Gobierno del PP, la corrupción, el juego sucio y el chantaje político alcanzaron niveles criminales que una democracia no debería nunca soportar.

En la última entrega se escucha, según la transcripción de esos audios, al comisario José Manuel Villarejo hablar con la entonces ministra de Defensa y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, de un documento fabricado por la llamada policía patriótica para enfangar a Pablo Iglesias.

Villarejo califica en ella de «basura» el informe que trataba de demostrar falsamente que el líder de Podemos había recibido dinero de Irán y pone en cambio a disposición de la dirigente del PP «un informe de un coronel del servicio secreto venezolano» que decía tener unas actas sobre «reuniones en Venezuela de ETA con el servicio secreto cubano y con Podemos».

Olvidémonos del calificativo de «hijo de puta» aplicado a Iglesias tanto por el mafioso comisario como por su interlocutora del partido de Mariano Rajoy porque uno puede imaginarse cómo hablan en plan confidencial los políticos de sus adversarios y aun a veces de sus correligionarios.

Es, por otro lado, el tipo de lenguaje que utilizan conocidos tertulianos de extrema derecha que hablan de la izquierda en parecidos términos a los empleados en su día por los nazis para calificar en su día a judíos y comunistas: «alimañas», «piojos». Y todo ello sin que les suponga a aquéllos ningún cargo por incitación al odio.

Por culpa de aquellas falsas acusaciones, Podemos se vio obligado a soportar durante ocho años causas judiciales basadas en informes falsos que terminaron archivadas, pero que aprovecharon arteramente ciertos medios y tertulianos para desacreditar a esa formación. Ya se sabe, «calumnia, que algo queda».

Igualmente grave, si no aún más en esa persecución de un partido legal, es el hecho de que un juez de cuyo nombre no quiero acordarme solicitase la imputación del líder de Podemos y exvicepresidente del Gobierno en relación con un falso delito relacionado con la rocambolesca desaparición de un teléfono.

Y que el mismo magistrado reabriera también la causa por supuesta financiación ilegal también contra Podemos después de que otro juez de la Audiencia Nacional la hubiese archivado por falta de pruebas. El tesón falsamente justiciero de algunos representantes del tercer poder del Estado no parece tener límites.

En este país ha ocurrido todo esto y mucho más – por ejemplo, las mentiras de un exministro del Interior del PP y del exlíder de ese partido y ex jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, en sede parlamentaria- sin que pase absolutamente nada, lo que da testimonio una vez más de la baja calidad, por más que algunos se empeñen en decir lo contrario, de nuestra democracia.

Porque los actuales dirigentes del principal partido de la oposición, en lugar de asumir la responsabilidad de lo ocurrido y repudiar a quienes actuaron tan criminalmente, prefieren mirar al frente con el capcioso argumento de que son cosas del pasado y que los electores ya castigaron en su día a aquel Gobierno.

No, señores del PP, no se trata de cosas del pasado: quien se niega a reconocer sus crímenes, aunque los cometieran anteriores responsables del mismo partido, no está ni mucho menos inmunizado. Y esto es algo que este país no puede, no debería nunca permitirse.