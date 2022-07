Faltan fuentes en Málaga

Hay muy pocas fuentes en Málaga. Espacios donde cae el solo inclemente y se te derriten hasta las metáforas sí. Plazas inhóspitas, también.

Hay cementazos y explanadas que si las cruzas un mediodía de verano puedes acabar convertido en un charco de sudor y lamentos. Te entra sed y tienes que comprar un botellín de agua o irte a tu casa, entrar a un bar o morirte. No hay caños de los que mane agua fresca que sofoque la calor, el terral, la canícula, el solazo bárbaro, los cuarenta grados. Pocas fuentes donde refrescarse, pocas fuentes dónde beber.

Hay fuentes intimidantes, marmóreas, imponentes, monumentosas, para observar o hacerse un selfie, fuente de las tres gracias que a mucha gente no le hace gracia o fuentes en pedestales inaccesibles. La paradoja es que en otras ciudades hay más fuentes pero se pasa menos sed. El agua y su rumor, o su verdad, alegra, refresca y vivifica. Chirimbolos urbanos hay muchos pero fuentes no. Una fuente con caños de agua potable en La Alameda. Por favor. Alguna en el Muelle Uno, quizás otra en el Parque. No hay en los paseos marítimos. La gente bebe en las duchas de la playa. Una fuentecita en la plaza de Camas no vendría mal. No hay que tenerle susto al agua salvo si atisbas un tsunami.

Miles de personas han sobrevivido sin amor; ninguna sin agua, nos dejó dicho. W.H. Auden, ensayista británico del siglo XX con nombre como de whisky. Bebida por cierto que según en qué casos puede llegar a mejorar con el agua. Napoleón estimaba que agua, aire y limpieza eran los «principales productos de farmacia». En junio de 2021, el Ayuntamiento anunció que iba a colocar doscientos surtidores (el surtidor es el primo pobre y pequeño de la fuente), o sea, grifitos de agua potable, por toda Málaga. No creo que haya colocado ni treinta. De los colocados, muchos no funcionan. Alcalde, danos agua, que estamos secos de triscar por la urbe smártica y estartapera más secos que la mojama. Ya el hecho mismo de planear colocar doscientos surtidores da idea de la escasez de ellos. Habrá que insistir: gota a gota.