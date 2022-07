Hay un mundo vocinglero y gritón, gente que habla muy alto, berrea, llama a su chavea o cuñada a grito pelao, vocifera, no para, no calla y perturba al vecindario, al comerciante, al viandante o al vecino de sombrilla. Decibelios en la garganta, bocazas en acción, jaleosos a deshoras, perturbadores todos.

«La Policía Local de Málaga denuncia a 38 personas por gritar en la calle», dice el titular. En solo una semana. No es ciudad para susurros. O son una minoría. Pero se hacen oír mucho. Las multas por este griterío que no cesa pueden llegar a los seiscientos euros y son 123 las personas multadas en siete días por ruido en general. Menos mal que el asunto no ha quedado en silencio. Este vocerío es el que se denuncia; luego está el que se siente, se nota y se padece pero queda impune. Ese grito que te desquicia, ese vozarrón intempestivo que te quita la paz, ese señor que te habla a voces y no sabes por qué.

Aquí estamos bramando contra el ruido y la mala educación pero sin oponernos a la saludable algarabía de un chiringuito, al enternecedor jaleo de los infantes que corretean, a la fiesta moderada del vecino e incluso sin oponernos a la tuna compostelana. Ni a la Feria. Pero otra cosa es la falta de civismo y de amor al tono normal. Eso por no hablar de los que se plantan a tu vera en la playa y ponen el aparato de emitir música a toda leche. Y a sufrir. A sufrir el cancionero español o el regetón, tanto da porque lo malo no es el género es el volumen.

Habrá alguno que dé voces y cuando la policía vaya a multarlo dé más voces de ver lo que tiene que pagar. Y así puede entrar en un bucle gritón y eterno. Y el policía sordo o turulato. No hay verano sin columna contra el ruido ni descerebrado que no pase en moto a escape libre a la hora de la siesta; no hay hombre de paz transmutado en altavoz en mis matinales playeros. No hay paciencia tampoco contra tanta gente que da la nota. Lo malo no es gritar: es hacerlo para no decir nada. Qué hacemos con los reincidentes.