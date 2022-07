No te conoceré

Málaga se extiende, expande y expone a una explosión demográfica exponencial apabullante. Muchos extranjeros invierten para jubilarse en un paraíso con seguridad social y sanitarios envidiables, aunque algún zopenco zarrapastroso se empeñe en atizarles y la política esquilme. Nacionales en tropel se mudan gracias a excelentes transportes que conectan con Madrid, UK, etc. en poco tiempo más que al Málaga Tech Park (PTA) para disfrutar nuestra calidad de vida. Afortunadamente, quien apuesta por asentarse aquí acepta su idiosincrasia y la abraza, pero hay nuevos moradores y en potencia que pueden no tener tan claro hacerse boquerón o malaguita, aún conociendo su eclecticismo. Con ello no peligraría nuestro acervo si no se atisbara una invasión por puro lucro empresarial, con efecto centrífugo de malagueños, más que por la ‘Ordenación Urbana’. No parece coherente postular la marca ‘Ciudad Redonda’ y el lema de la candidatura a la Exposición Universal 2027 ‘Hacia una Ciudad Sostenible’, cuando hay esquinas de insostenibilidad: no se plantan árboles por los barrios, no se cercena espacio al coche en favor del peatón, ni potencia la movilidad no contaminante como la bicicleta, no se reforesta a martillo pilón, no aseguran una equivalencia arborica por M2 de ladrillo, no se educa en sostenibilidad… La transición ecológica comenzó impulsando los vehículos eléctricos, pero convirtieron a los ciclistas en vehículos, por ejemplo; tan lógico como pensar que las infografías de rascacielos futuribles lucirán de facto la frondosa vegetación que muestran en terrazas. Quizá hayan implementado sistemas de riego, técnicas revolucionarias de eficiencia energética y ‘chorraeras’ para descender y evacuar de urgencia, dejando el ascensor para literalmente ascender (como en política), que para descender la energía cinética ahorrará electricidad, je, je. Así podremos decir que verdaderamente vivimos en un parque de atracciones. ¡Ven al ‘Kamikaze’ acuático Torre del Puerto! Málaga, no te conoceré.