La sesión del segundo día del debate sobre el estado de la Nación estaba a punto de comenzar y las bancadas de los diputados aparecían bastante despobladas. Era el turno del diputado por Málaga Vive, integrado en el Grupo Mixto, Juan Bravo, toda una sorpresa su elección en las pasadas generales, quien inició así su intervención:

-Gracias, señora presidenta. Gracias, señores diputados. Presidente del Gobierno, le apearé el tratamiento. Si hoy está usted aquí, no es porque tenga que ofrecer un magnífico balance de su gobierno, que está claro que no es posible, sino porque desde hace siete años no se celebra este necesario debate, y aunque usted gobierna con decretos leyes -es el presidente con más decretos leyes en el haber de la democracia española- ha creído conveniente comparecer aquí para arrebatarle alguna bandera a sus socios de centro y ganarse la asistencia parlamentaria de los diputados más respetuosos de la Constitución y las leyes, Bildu y ERC, lo mejorcito de la Cámara, vamos.

Pues bien, como yo no tengo todo el tiempo del mundo, lo que me recordará oportunamente la presidenta, y usted sí lo tiene, resumo obligadamente lo que quiero trasladar a Sus Señorías.

En Málaga, pese a nuestra aportación al PIB nacional, recibimos un trato presupuestario que cabe tildar de ninguneo. El PIB de Málaga creció el 5,5 por ciento en 2021 y superó la media andaluza y nacional, alcanzó los 34.432 millones de euros y aportó el 20 por ciento del PIB de la región. ¿Y qué recibimos? -señor Bravo, vaya terminando, escuchó de la presidenta, señora Batalla-. Pues se lo digo yo, presidente: tacañería en la apuesta por las infraestructuras ferroviarias, por ejemplo; la estación de Antequera está terminada y sigue sin entrar en funcionamiento; el desmantelamiento desde el pasado año del servicio de cercanías, y en el presente ejercicio el empeoramiento del servicio de AVE, con menos trenes y frecuencias. ¿Del corredor ferroviario qué decirle?, pues que el tramo entre Almería y Algeciras no cuenta ni con planes ni compromisos para un trazado por nuestro litoral.

Que se nos excluya de las provincias españolas, veinticinco ciudades, que celebrarán los fastos de la presidencia española de la UE, también nos parece un despropósito, y eso que serviría para darnos más oportunidades en la Expo 2027, pero sería demasiado para usted y su partido, que merecidamente ni gobiernan Málaga ni Andalucía, como se refrendó el pasado 19 de junio. Culpe a Putin también de esto, porque usted se ha agarrado a Putin -y últimamente a la caricatura de los poderosos con puro- para explicar los males de los que solo usted es responsable como presidente, como le sucede con la inflación, la preocupación mayor de los malagueños, y de los españoles todos, menos de su gobierno.

Es impresionante la subida de los precios, en su mayor nivel en 37 años, con la gasolina y la electricidad un 41 por ciento más caras, como proa de esta inflación galopante que, en el caso de nuestra provincia, alcanzó nada menos que el 10,6 por ciento el pasado mes de junio -señor diputado termine ya, insistió alterada la presidenta-. Y no se olvide que el Estado recauda más cuantos más altos son los precios, se calcula que hasta ahora unos 20.000 millones de euros. Y como no me permiten más tiempo, aquí termino, que ya sabrá usted quedar en peor lugar de aquel en el que le dejo yo. Muchas gracias, presidenta, por su generosidad.

Tiene la palabra el señor presidente del Gobierno.

Gracias, presidenta, señores diputados y señoras diputadas... Mire, señor Bravo, cada vez que usted habla sube el pan, lo que quizá le agrade porque usted está abonado a la teoría de cuanto peor pues mejor. Sus palabras en nada se corresponden con el estado de la Nación, que es lo que venimos a analizar aquí. Negar que la guerra de Ucrania tenga que ver con la inflación o que ignore también las realidades tangibles del Ministerio de Transportes por el corredor ferroviario solo se explica con una palabra, negacionismo. Pero no le quiero dar cuartos al pregonero, es decir, a usted. Los diputados y diputadas que están aquí, y los españoles que nos siguen, sabrán advertir cuánto de incierto hay en sus palabras. Gracias, presidenta.

Antonio Machado lo había dejado claro ya en 1912:

Mirando mi calavera

un nuevo Hamlet dirá:

he aquí un lindo fósil de una

careta de carnaval.