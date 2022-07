el puñal del puerto

Conforme avanza el tiempo y tras el regreso a la normalidad después de superar lo peor de la pandemia, nuestra ciudad observa con poca atención una realidad: van quedando menos días para que el litoral y su visión queden distorsionadas para siempre.

El proyecto de la torre del puerto sigue avanzando, culminando etapas y parece que más pronto que tarde se levantará un palitroque de mil pares de pantalones en el corazón de la ciudad.

Un puñal, como el de las Vírgenes dolorosas, pero en acero y cristal, que sobresaldrá en un horizonte que dejará de ser el mismo para siempre.

Por eso, a estas alturas de la película y con el promotor soplándole en la nuca a los ciudadanos, poco queda más que esperar a que suceda. Porque siempre, por lo menos aquí, se acaban cumpliendo todas estas cosas.

Aquí lo único que se paran son las olas al llegar. Bueno, y los ciudadanos, que también se van parando cuando pasa la temporada de verano. Pero la cuestión es que me resulta muy curioso cómo no existe ninguna moción seria por parte de nuestros representantes para defender la no construcción de esa torre en ese lugar.

Es evidente que un edificio así siempre trae cosas buenas. Empleo, turismo del que gasta más, etc. Pero el lugar es evidente que no es el adecuado pues por un hotel hipotecas la vista de todos para siempre.

Llama la atención cómo desde cualquier punto de la ciudad en el litoral se ve la fábrica de cemento y las antiguas torres de La Térmica. ¿De verdad son conscientes de lo que va a suponer a partir de ahora? La visión desde La Malagueta cambiará. Desde el paseo de la Farola, Muelle Uno, Plaza de la Marina. Litoral este y oeste. Para siempre. Málaga y su puñal clavado.

Por eso resulta inexplicable que nadie abra la boca. Y quizá, como en otras ocasiones, ahí tengamos la respuesta a todo. A Málaga -entendida como esa gran masa de ciudadanía que habita en su territorio- le importa tres pepinos lo que construyan.

Es más, probablemente se enteren llegado el momento de ir en pantalones cortos a dar un paseo por los alrededores para verlo. Hacer algunas fotos y poco más.

Según tu posición social, disfrutarás en ese hotel de congresos, eventos sociales, cenas, sobremesas entre copas con unas vistas únicas o pasando unos días para ver la ciudad desde un prisma distinto. También podrás conocer el edificio haciendo camas, ordenando mesas, preparando huevos pasados por agua o llevando maletas. Sea como fuere el edificio va a formar parte para siempre de nuestras vidas.

Aun así, y resolviendo la inquietud personal, quizá no haya voces respetables defendiendo el asunto porque no hay ciudadanía interesada. Actualmente la torre del puerto solamente cuenta con la negativa de una minoría política irrelevante y de un grupo de ciudadanos de unas características más o menos similares. Con usos y costumbres muy alejados de la gran mayoría y que nos pueden contar con los dedos de las manos. Ese elitismo del que ya hacía alusión semanas atrás que también defendió como pudo el no derribo de La Mundial y que de nada sirvió.

Curioso en cualquier caso la postura de quienes podrían tener en este caso un filón electoralista pues hay motivos más que de sobra para posicionarse en contra de esa obra tan llamativa.

De igual modo, siempre me sorprendió las posturas tan claras desde su inicio con respecto a este tema. Eminencias aseverando al mil por mil que era un plan perfecto el de la construcción de la torre. Y mi sorpresa no era otra que la de no asimilar que se pueda tener tan claro un asunto tan capital y que modificará por siempre un entorno si no es por convicciones nada objetivas.

El PSOE de Dani tiene una oportunidad perfecta con este asunto pues, sea cual sea su decisión en cuanto a opinión sobre el tema, podrá emitir una valoración que muchos tomaremos con interés. Desde el poder siempre resulta más fácil y comprensible apoyar este tipo de proyectos pues -se sabe- es evidente que atraen capitales que son positivos para la economía. Y desde la oposición resulta más sencillo poder echarlo por tierra al no tener esos compromisos.

Creo, desde mi perspectiva nunca al nivel altísimo de quienes deciden los designios de nuestra ciudad, que hay motivos para poder estar en contra y a favor con cierta justificación. Es evidente que tendrá beneficios económicos y sociales para la ciudad. Para los que más, para los medios y para los que menos. De una manera u otra siempre trae cosas buenas. De igual modo creo que, con toda la razón del mundo, no tiene mucho sentido acudir a peticiones románticas de consultas populares al respecto pues, además de ser una utopía, el mensaje que se lanza a los inversores es horrible y provocaría una inseguridad que conllevaría la marcha de capitales.

El error ha sido permitir que esto avance tantísimo. El error ha sido permitir que se pueda llegar a pensar en levantar eso ahí. El error ha sido no delimitar espacios idílicos para ello que no sean en mitad del agua. El error quizá ha sido comportarse como malagueños. Y ahora es tarde. Señora.

Esperemos resultados. Anuncios de última hora y tapón mientras suena la sirena y se lanzaba el triple que daría la victoria. Esperemos si el Gobierno central dice que no. Pero vamos. Que esto pinta mal. Huele a La Mundial. Y por el camino quedará nada. Un puñado de firmas, otro de artículos y columnas en la prensa local, la de Elvira Lindo en El País diciendo que Málaga no era Dubái y poco más.

Mucho Twitter y pocas nueces. Pero la puñalada ya está proyectada.

Viva Málaga.